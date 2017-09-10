Обновленный Kia Sportage: первые фото и информация

Корейская компания готовится представить свой обновленный кроссовер. Машину впервые удалось сфотографировать без камуфляжа.

Kia Sportage

Кроссовер Sportage: одна из самых популярных моделей корейской компании. Нынешнее поколение было представлено осенью 2015 года, а значит самое время провести плановый рестайлинг.

Несмотря на то что официальная премьера кроссовера намечена на автосалон в Париже, который пройдет в начале сентября, машина уже попала в объективы фотошпионов безо всякого камуфляжа, так что можно с уверенностью сказать о грядущих изменениях.

Kia Sportage

Kia Sportage ждет легкий «макияж»: модель довольно успешно продается, и на серьезные изменения в облике в корейской компании не решились. У кроссовера изменится форма бамперов. В переднем появятся горизонтальные хромированные плашки, которые разделят боковые воздухозаборники надвое. Фирменная радиаторная решетка «улыбка тигра» станет более растянутой и горизонтальной. Изменится форма фар, который на предсерийном экземпляре полностью светодиодные. Сзади же изменения и вовсе приходится искать с лупой: кроме бампера тут поменяется графика в фонарях, а полоска, визуально соединяющая их, будет не хромированной, а световозвращающей.

Kia Sportage

Единственная фотография интерьера полного представления об изменениях в салоне не дает. Но, судя по всему, и здесь в Kia решили обойтись малой кровью: на центральной консоли появится экран новой мультимедийной системы с более тонкими рамками. Кроме того, немного изменится блок климат-контроля.

Kia Sportage

Как изменения по технике предстоят, пока неизвестно. Kia активно тестирует обновленный Sportage на Северной петле Нюрбургринга, значит можно ожидать перенастройки подвески кроссовера. Кроме того, Sportage станет первой моделью Kia, которая получит «мягкую» гибридную силовую установку EcoDynamic+, состоящую из турбодизеля, электромотора мощностью 10 кВт и блока батарей емкостью всего 0,46 киловатт-часа.

Нынешний Kia Sportage входит в топ-10 самых популярных SUV на российском рынке.

К чемпионату мира по футболу российское отделение Kia подготовило спецверсии нескольких своих моделей.

Фото: Motor1.com/Automedia