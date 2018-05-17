ОСАГО: известно, где полисы подорожают сильнее всего

Представители Центробанка рассказали, в каких регионах значительно увеличится в цене стоимость «автогражданки».

В ведомстве говорят, что были вынуждены расширить тарифный коридор, как вверх, так и вниз из-за нежелания страховых компаний продавать полисы ОСАГО в так называемых токсичных регионах, то есть там, где убытки для них наиболее высоки. В «красной зоне» на конец прошлого года находилось 20 российских регионов. В Центробанке надеются, что возможность увеличения тарифа устранит эту проблему.

«Конечно, в проблемных регионах, там, где убыточность высокая, наверное, в первое время после предоставления больших возможностей по повышению тарифа, тариф будет повышен. Будет ли он повышен до максимальной границы — покажет время», — цитирует ТАСС заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина.

Также Чистюхин заявил, что тариф вырастет для мотоциклов, мотороллеров и некоторых других категорий транспортных средств.

В проблемных регионах при покупке полиса ОСАГО практически невозможно выбрать компанию, из-за этого договоры страхования заключаются через систему Единого страхового агента, которая запущена Российским союзом автостраховщиков (РСА) для ликвидации проблемы недоступности «автогражданки».

ЦБ принял решение о расширении с 31 августа этого года тарифного коридора на 20%. Если сегодня он составляет 3432–4118 руб., то с осени будет находиться в пределах 2746–4942 руб. По мнению ведомства, это приведет к повышению средней стоимости полиса ОСАГО с нынешних 5800 до 7000 руб.

После появления тарифного коридора некоторые страховые компании в беспроблемных регионах (таких как, например, Москва или Санкт-Петербург) действительно «пошли» по нижней его границе или установили тариф посередине коридора. Однако последние два года даже в благополучных для страховщиков регионах все крупные страховые рассчитывают полис исходя из максимально возможного тарифа. Чиновники разводят руками: компании действуют в рамках закона.

На изменении тарифов ОСАГО в Центробанке останавливаться не собираются. Осенью они начнут консультации с РСА по дальнейшей индивидуализации тарифов. Вначале предполагается изменить два коэффициента: возраст-стаж и бонус-малус. В первом случае ЦБ хочет увеличить количество категорий с нынешних 5 до 50, после чего для начинающих водителей страховка должна подорожать, а для опытных — стать дешевле. Коэффициент бонус-малус будет присваиваться ежегодно и в случае, если у водителя их наберется несколько из-за аварий, расчет должен будет вестись по наименьшему.

Затем предполагается начать учитывать такие факторы, как модель транспортного средства, его возраст, экологический класс. Наконец, к 2020 году планируется полностью либерализовать рынок ОСАГО, то есть тарифы «автогражданки» станут свободными и будут устанавливаться самими страховыми компаниями.

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