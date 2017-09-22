Путин потребовал наладить массовый выпуск автомобилей Aurus проекта «Кортеж»

Судьбу проекта Единой модульной платформы обсудили на ежегодном отчете о деятельности госкорпорации «Ростех» за 2017 год. Речь также зашла и о мотоцикле отечественной разработки.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, в частности, отметил успешную реализацию проекта «Кортеж», в котором корпорация также приняла участие. Он выразил надежду, что президенту автомобиль понравился, и сообщил, что ему звонят богатые люди, которые хотят приобрести такую машину.

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Aurus Сенат-лимузин

Путин одобрили отметил, что необходимо наладить массовое производство джипов и седанов этого проекта, чтобы приобрести машины из новой линейки могли не только богачи, но и люди со средним достатком. Президент также похвалил микроавтобусы, которые могут пригодиться семьям с детьми.Чемезов обратил внимание, что подготовлен еще и мотоцикл, который должен был сопровождать кортеж президента во время инаугурации, но, к сожалению, его не успели довести до ума, хотя он прошел все основные испытания. Байк получился красивым и по техническим характеристикам ничуть не уступает любым западным аналогам, заявил глава «Ростеха». На это Владимир Путин заметил, что «надо, чтобы лучше был». Сергей Чемезов возражать не стал.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что седан Aurus Сенат будет стоить не менее чем 10 млн рублей, автомобиль все же из люксового сегмента и дешевле его оценивать негоже. Ориентир взяли следующий — автомобиль должен быть дороже, чем базовый Mercedes S-класса, но процентов на 20 дешевле, чем Rolls-Royce и Bentley.

Новых министров Правительства России уже в конце этого года пересадят на седаны Aurus, после этого модель будет доступна и для «простых смертных».

В кортеж Владимира Путина во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, входили два седана Aurus Сенат, сопровождавших президентский Aurus Сенат-лимузин, три внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen охраны, микроавтобус и несколько «семерок» BMW. Таким образом, президент действительно пересел на автомобиль отечественной разработки, это уже реальность.



Фото: НАМИ