Путин потребовал наладить массовый выпуск автомобилей Aurus проекта «Кортеж»

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, в частности, отметил успешную реализацию проекта «Кортеж», в котором корпорация также приняла участие. Он выразил надежду, что президенту автомобиль понравился, и сообщил, что ему звонят богатые люди, которые хотят приобрести такую машину.
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Чемезов обратил внимание, что подготовлен еще и мотоцикл, который должен был сопровождать кортеж президента во время инаугурации, но, к сожалению, его не успели довести до ума, хотя он прошел все основные испытания. Байк получился красивым и по техническим характеристикам ничуть не уступает любым западным аналогам, заявил глава «Ростеха». На это Владимир Путин заметил, что «надо, чтобы лучше был». Сергей Чемезов возражать не стал.
- Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что седан Aurus Сенат будет стоить не менее чем 10 млн рублей, автомобиль все же из люксового сегмента и дешевле его оценивать негоже. Ориентир взяли следующий — автомобиль должен быть дороже, чем базовый Mercedes S-класса, но процентов на 20 дешевле, чем Rolls-Royce и Bentley.
- Новых министров Правительства России уже в конце этого года пересадят на седаны Aurus, после этого модель будет доступна и для «простых смертных».
- В кортеж Владимира Путина во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, входили два седана Aurus Сенат, сопровождавших президентский Aurus Сенат-лимузин, три внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen охраны, микроавтобус и несколько «семерок» BMW. Таким образом, президент действительно пересел на автомобиль отечественной разработки, это уже реальность.
Фото: НАМИ
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