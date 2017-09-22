Путин потребовал наладить массовый выпуск автомобилей Aurus проекта «Кортеж»

Судьбу проекта Единой модульной платформы обсудили на ежегодном отчете о деятельности госкорпорации «Ростех» за 2017 год. Речь также зашла и о мотоцикле отечественной разработки.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, в частности, отметил успешную реализацию проекта «Кортеж», в котором корпорация также приняла участие. Он выразил надежду, что президенту автомобиль понравился, и сообщил, что ему звонят богатые люди, которые хотят приобрести такую машину.

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Путин одобрил Aurus Сенат-лимузин и отметил, что необходимо наладить массовое производство джипов и седанов этого проекта, чтобы приобрести машины из новой линейки могли не только богачи, но и люди со средним достатком. Президент также похвалил микроавтобусы, которые могут пригодиться семьям с детьми.

Чемезов обратил внимание, что подготовлен еще и мотоцикл, который должен был сопровождать кортеж президента во время инаугурации, но, к сожалению, его не успели довести до ума, хотя он прошел все основные испытания. Байк получился красивым и по техническим характеристикам ничуть не уступает любым западным аналогам, заявил глава «Ростеха». На это Владимир Путин заметил, что «надо, чтобы лучше был». Сергей Чемезов возражать не стал.

  • Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что седан Aurus Сенат будет стоить не менее чем 10 млн рублей, автомобиль все же из люксового сегмента и дешевле его оценивать негоже. Ориентир взяли следующий — автомобиль должен быть дороже, чем базовый Mercedes S-класса, но процентов на 20 дешевле, чем Rolls-Royce и Bentley.
  • Новых министров Правительства России уже в конце этого года пересадят на седаны Aurus, после этого модель будет доступна и для «простых смертных».
  • В кортеж Владимира Путина во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, входили два седана Aurus Сенат, сопровождавших президентский Aurus Сенат-лимузин, три внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen охраны, микроавтобус и несколько «семерок» BMW. Таким образом, президент действительно пересел на автомобиль отечественной разработки, это уже реальность.

Фото: НАМИ

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