Volkswagen отзывает автомобили в России из-за заусенцев

Под отзыв попали модели Passat и Caddy, реализованные в нашей стране официальными дилерами в 2018 году. На них обнаружены заусенцы в фиксаторах подголовников, которые могут негативно повлиять на безопасность.

Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

Volkswagen > Passat

Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy

Volkswagen > Caddy

Заусенцы в немецких автомобилях?! Представьте себе, бывает и такое. К счастью, досадный дефект обнаружен всего на 28 автомобилях. Цитируем описание проблемы с сайта Росстандарта:

«Причиной отзыва транспортных средств является образование заусенца из-за проблемы в производстве на запорной скобе направляющей втулки подголовника. Указанный заусенец в зависимости от его величины может блокировать фиксацию подголовника. Из-за этого подголовник не полностью фиксируется в направляющей втулке. Это касается только левой (по направлению движения) втулки обоих передних сидений. В случае аварии есть риск выскакивания подголовника из втулки. В этом случае он не сможет выполнить свою защитную функцию».

Список VIN-номеров подлежащих отзыву машин можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров Volkswagen бесплатно для автовладельцев заменят имеющие заусенцы втулки подголовников на новые, надлежащего качества.

  • В марте Volkswagen отзывал с нашего рынка фургоны Crafter из-за некачественных сварных швов на крышках топливных фильтров.
  • Также в марте германский производитель призывал на сервис в России автомобили Golf, Passat, Sharan и Touran из-за дефектных пружин в стартерах дизельных двигателей.
  • В декабре прошлого года под отзыв в России попали седаны Volkswagen Polo — на них были обнаружены некачественно сваренные буксирные проушины.
  • С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Volkswagen

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