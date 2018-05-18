Volkswagen отзывает автомобили в России из-за заусенцев

Заусенцы в немецких автомобилях?! Представьте себе, бывает и такое. К счастью, досадный дефект обнаружен всего на 28 автомобилях. Цитируем описание проблемы с сайта Росстандарта:
«Причиной отзыва транспортных средств является образование заусенца из-за проблемы в производстве на запорной скобе направляющей втулки подголовника. Указанный заусенец в зависимости от его величины может блокировать фиксацию подголовника. Из-за этого подголовник не полностью фиксируется в направляющей втулке. Это касается только левой (по направлению движения) втулки обоих передних сидений. В случае аварии есть риск выскакивания подголовника из втулки. В этом случае он не сможет выполнить свою защитную функцию».
Список VIN-номеров подлежащих отзыву машин можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров Volkswagen бесплатно для автовладельцев заменят имеющие заусенцы втулки подголовников на новые, надлежащего качества.
- В марте Volkswagen отзывал с нашего рынка фургоны Crafter из-за некачественных сварных швов на крышках топливных фильтров.
- Также в марте германский производитель призывал на сервис в России автомобили Golf, Passat, Sharan и Touran из-за дефектных пружин в стартерах дизельных двигателей.
- В декабре прошлого года под отзыв в России попали седаны Volkswagen Polo — на них были обнаружены некачественно сваренные буксирные проушины.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Volkswagen
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