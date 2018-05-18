Нерадивый папаша заплатил 245 тысяч по алиментам, чтобы поменять права

Приостановка действия водительского удостоверения стала последним аргументом воздействия на безответственного родителя. И знаете, помогло!

39-летний омич Анатолий Г. долгое время не платил алименты на своего сына и накопил долг в 245 тысяч рублей. Приставы неоднократно вели беседы с должником, взывая к его совести, предупреждали о различных мерах воздействия, которые могут быть к нему применены, но он платить не собирался и этого даже не скрывал, сообщает ФССП по Омской области. Мужчина официально нигде не числился и не желал становиться на учет в центр занятости. Приставы выяснили, что у него есть водительские права и как раз подошел срок их замены. Кроме того, они каким-то образом узнали, что он собирается устраиваться на работу водителем-экспедитором в крупную транспортную компанию.

Это оказалось очень кстати: судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о приостановлении действия его прав, о чем известила должника. Перспектива лишиться ВУ и потерять возможность претендовать на хорошее рабочее место быстро придала ускорение жадному папаше. И денежки тут же нашлись — на следующий же день он погасил весь долг.

Приставы отмечают, что ограничение действия водительских прав — очень эффективный инструмент воздействия на должников. Федеральный закон, позволяющий судебным приставам вводить такое ограничение, вступил в силу 15 января 2016 года. Сейчас мера приостановки действия водительских прав только в Омской области применена к 2,5 тысячам должников по алиментам.

В Новосибирске провели рейд по выявлению водителей-должников и с помощью специального устройства, позволяющего вычленить из потока задолжавших граждан, удалось только за пять часов выявить около 30 человек. Попалась и крупная «рыбка» — один мужчина задолжал более 9 млн рублей, его автомобиль был арестован до уплаты всей суммы.

В Перми мужчина задолжал по алиментам 393 тысячи рублей и успешно скрывался от ФССП. Пристав выяснила, что он владеет автомойкой, и пришла «наниматься к нему на работу».

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