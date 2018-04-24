Автоинспекторы с секретным «оружием» поймали водителя, задолжавшего 9 миллионов

В очередной совместной операции, проведенной ГИБДД и судебными приставами, использовали устройство, позволяющее вычленить из потока автомобили водителей-должников.

Судебные приставы Новосибирска уже не в первый раз применяют такой прибор. Он фотографирует номера машин, после чего информация поступает в систему, которая определяет, есть ли долги у владельца автомобиля. После этого конкретную машину останавливают инспекторы ГИБДД и по базам проверяют, действительно ли за рулем должник.

24 апреля автоинспекторы и судебные приставы провели операцию «Дебитор» в Заельцовском районе Новосибирска, возле одного из старых постов ГИБДД. Только в промежутке с 9:00 до 14:00 удалось выявить около тридцати должников.

В основном задолженности были небольшие, но попалась и «крупная рыбка» — владелец внедорожника Nissan Patrol задолжал около 9 миллионов, его автомобиль задержан судебными приставами до погашения долга, сообщает НГС. Новосибирск.

О самом приборе рассказывают скупо, известно лишь, что он проходит тестовую обкатку и в облавах на должников его применяют уже не в первый раз.

Жительница Санкт-Петербурга накопила огромное количество штрафов и не платила их до тех пор , пока ей не понадобилось выехать за границу. Тогда деньги быстро нашлись, причем сумма была немалой.



Жительница Санкт-Петербурга накопила огромное количество штрафов и не платила их до тех пор , пока ей не понадобилось выехать за границу. Тогда деньги быстро нашлись, причем сумма была немалой. В Челябинске мать с сыном заперлись в автомобиле, чтобы не отдавать его приставам. К транспортному средству также прибежали родственники и знакомые должников, чтобы оказать им моральную поддержку, но приставы были невозмутимы.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС