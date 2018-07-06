Самые удивительные названия поворотов на автодромах

Поклонники автоспорта хорошо знают традицию давать названия поворотам на гоночных трассах. Бывает, конечно, и по старинке: они просто нумеруются или ждут случая, когда кто-то прославится, чтобы в его честь назвать отрезок трассы или поворот.

Например, небезызвестная «Стена чемпионов» на трассе Жиля Вильнева в Канаде. Она так названа вовсе не потому, что на стене выгравированы барельефы знаменитых гонщиков, а потому, что эти знаменитые гонщики частенько разбивали о нее свои машины. В 1999 году в ней побывали сразу три чемпиона мира — Михаэль Шумахер, Жак Вильнев и Дэймон Хилл. И до, и после этого другие чемпионы не обходили ее своим вниманием: Ярно Трулли, Алекс Вурц и Дэвид Култхард (до 1999 года), а также Рубенс Баррикелло (2001), Дженсон Баттон (2005), Хуан Пабло Монтойя (2006), Камуи Кобаяси (2010). Не преминул разбить здесь свой автомобиль и Себастьян Феттель в 2011-м.

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Другие повороты получают свои названия в честь партнеров и спонсоров, как, например, поворот Porsche или Арка Данлоп в Ле-Мане. А вот «Курва Параболика» в Монце это вовсе не то, что вы подумали: речь всего лишь о «вираже» или «дуге Параболика», названной так в честь оставшихся здесь сегментов старой трассы овального трека, который был открыт в 1922 году.

Трасса Сильверстоун и многие другие получили имена для своих поворотов благодаря географическим названиям: например, Chappel (часовня) или Village (деревня). Знаменитая трасса Спа-Франкоршам также пестрит нестандартными названиями. Одно из самых милых — «Автобусная остановка». Догадайтесь почему? А вот, например, смертельно опасный поворот «Красная вода», в котором происходили многие аварии, называется так вовсе не потому, что якобы окрашен в цвет крови, а потому, что почва там в основном состоит из красной глины, и когда дождь ее размывает, то потоки воды окрашиваются в красный цвет.

Некоторые российские трассы также получили названия для своих поворотов. Так, например, недавно реконструированный автодром Мячково сохранил почти все повороты своей старой конфигурации и их названия, данные в честь российских рек. Здесь есть и Волга, и Днепр, и Двина, и Лена, и многие другие.

У подмосковной трассы Moscow Raceway также есть несколько названий для определенных участков автодрома. А вам они известны? Хотите их узнать — приходите на подмосковный автодром 7 июля в 15:00 на Гонку звезд «За рулем»! Ждем всех, у кого бензин в крови. Вход и парковка — бесплатные.

Текст: Мария Мельникова

Фото: formula1.com