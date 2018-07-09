Автомобиль «как у Сталина» продают по цене нового Rolls-Royce

В Сети появилось объявление о продаже раритетного ЗИС-110. Стоимость автомобиля с пробегом в тысячу километров впечатляет.

Объявление на одной из интернет-площадок разместило КБ Смирнова, которое ранее также размещало объявление о продаже Москвича, на котором ездил Юрий Лужков. За восстановленный ЗИС-110 продавцы просят ни много ни мало, а 25 миллионов рублей, столько же стоит, например, внедорожник Rolls-Royce Cullinan в базовой комплектации.

В описании к автомобилю говорится о том, что на рынке ЗИС-110 стоит от 185 до 500 тысяч долларов (11,7–31,56 млн рублей). Автомобиль, выставленный на продажу, имеет пробег в тысячу километров и выпущен в 1953 году. Под капотом у машины 6-литровый рядный 8-цилиндровый двигатель мощностью 140 л.с. Коробка передач — механическая 3-ступенчатая.

Создание ЗИС-110 лично курировал Иосиф Сталин. Фактически этот автомобиль стал первым представительским лимузином советского производства. Выпускалась машина до 1961 года. За годы выпуска было произведено 2089 экземпляров.

Четырехдверный лимузин фактически «срисовали» с американского Packard 180 Tourin Sedan. По некоторым данным, США даже передали Советскому Союзу штампы и некоторую оснастку для производства этого автомобиля. Кстати, дизайнеры автомобилей Aurus (проект «Кортеж») говорят, что при создании седана Сенат и лимузина Сенат Лимузин черпали вдохновение именно в ЗИС-100.

Недавно на «Юле» продавали ГАЗ-21, якобы входивший в ограниченную партию автомобилей, выпущенных для Владимира Путина. Проверить это сложно, а просили за автомобиль 21 млн рублей.

На одном известном сайте продавали лимузин Mercedes-Benz Pullman, на котором также якобы ездил Владимир Путин. Позже ФСО была вынуждена опровергать эту информацию.

Фото: Youla.ru