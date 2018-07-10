Сын бывшего мэра Махачкалы отправится в колонию за нападение на гаишников

Бадрутдин Мусаев приговорен к 2,5 годам лишения свободы за дерзкую выходку на дороге, за которой последовала драка с представителями власти.

Инцидент произошел 31 мая 2016 года в Махачкале на пересечении проспекта Расула Гамзатова и улицы Магомеда Ярагского. Бадрутдин Мусаев, сын тогдашнего мэра города Мусы Мусаева, управляя Мерседесом в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош на дороге на глазах сотрудников ДПС: грубо нарушил правила дорожного движения и крутил «пончики». Юношу впоследствии задержали, но он и его друзья оказали активное сопротивление, оскорбляли полицейских, угрожали им, а затем устроили потасовку.

Уголовное дело в отношении сына мэра возбуждалось и закрывалось несколько раз, мажора всячески пытались отмазать от ответственности, но в сентябре 2017-го Мусаев все же предстал перед судом… и был полностью оправдан по всем пунктам обвинения!

В январе этого года, когда Мусу Мусаева сняли с должности в связи с уголовным делом о самоуправстве, Верховный суд Дагестана отменил оправдательный приговор в отношении его сына.

И вот на этой неделе Советский районный суд Махачкалы вновь рассматривал дело Бадрутдина Мусаева и признал его виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти (ст. 318 и 319 УК РФ). Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

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Фото: Instagram