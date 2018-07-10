В ОАЭ будут штрафовать зевак за рулем

Статью наказания для тех, кто замедляет скорость, чтобы рассмотреть место аварии, ввели еще в прошлом году, но применять не спешили. А в этом все-таки решили к ней прибегнуть.

В Объединенных Арабских Эмиратах будут штрафовать водителей, которые снижают скорость во время объезда дорожно-транспортных происшествий, чтобы увидеть результаты аварии. Сумма штрафа достигает 1000 дирхамов, что приблизительно соответствует 17 тыс. рублей.Такое решение было принято после недавней аварии в окрестностях Дубая. В результате происшествия пострадали девять человек, однако врачи и спасатели долго не могли добраться до места происшествия из-за пробки, которую неумышленно устроили зеваки.

«Такое поведение недопустимо для цивилизованного человека и угрожает жизни других участников дорожного движения. Водители должны продолжать движение с разумной скоростью, чтобы не создавать заторов, которые могут задержать прибытие спасателей», — отмечает полковник полиции Ахмад аль-Сувайди.

Штраф для зевак был введен еще в 2017 году, однако полиция не торопилась его применять. Такое же наказание в стране установлено для тех, кто не включает поворотники во время перестроения и не уступает дорогу школьному автобусу.

На прошлой неделе стало известно, что компания из Арабских Эмиратов решила приобрести 30% отечественного бренда Aurus.

С прошлого месяца в Абу-Даби при заправке бензина на бензоколонке придется раскошелиться на услуги заправщика. Плата введена официально, но можно и не платить, а заправляться самостоятельно.



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