Противостояние: дачники избили фермера из-за звука работающего трактора

Произошло это в Ярославской области. Одни на земле работают и встают рано, другие приезжают отдохнуть и хотят поспать подольше.

Владимир Маценко — врач-анестезиолог и по совместительству фермер-любитель. Он держит свое хозяйство в Рыбинском районе Ярославской области. Хозяйство, в котором коровы, козы, гуси, куры, огород, он завел два года назад, чтобы помогать детям, которых у него шестеро. Соседи, понятное дело, были не в восторге: сельская жизнь начинается рано, а дачникам по утрам хочется поспать подольше. Как признается сам фермер, в конфликты старался не ввязываться, но тут ситуация оказалась безвыходной — в воскресенье около восьми часов утра знакомый тракторист привез ему пресс для заготовки сена. На звук работающей техники выбежал сосед и потребовал заглушить трактор, дескать, дети спят. На что Маценко резонно заметил, что у соседа же нет детей! Но тот не унимался: неважно, у других спят. Фермер объяснил, что трактор не его, заглушить технику он не может. Слово за слово, подоспел другой сосед, завязалась драка, в результате фермера избили так, что ему стало плохо и он попал в больницу, сообщила «Комсомольская правда».

Полиция, конечно, с этим иницидентом разбирается, но, судя по окликам в соцсетях, наметилась целая проблема — противостояние дачников и фермеров. Уклад жизни у этих групп людей разный, и недовольство возникает регулярно, пишет «Комсомольская правда». Кто-то считает, что раз приехал в деревню, нужно принимать как радости сельской жизни, так и существующие неудобства. Другие отмечают, что дача для них место отдыха и чужое хозяйство их не волнует, почему они должны страдать от беспокойного соседства?

Пока так ни до чего и не договорились. Как будут строиться отношения фермера с соседями, когда он вернется домой, неясно.

Сами колхозники считают, что нужно с детства прививать людям уважительное отношение к тем, кто работает на земле. Тем более, что для многих этот тяжелый труд — единственный источник существования. Но пока путь только один — постараться соседям договориться между собой и найти какой-то компромисс.

Другие материалы рубрики «Происшествие» ищите по ссылке.

Фото: facebook.com/vladimir.matsenko