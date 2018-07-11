Отремонтированный Touareg проехал 2000 км и умер. Владелец обратился в суд

Владелец внедорожника Volkswagen Touareg два месяца ждал машину из ремонта и заплатил за него огромные деньги, но работники сервиса оказались халтурщиками.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Volkswagen > Touareg

Житель Перми сдал в автосервис свой Volkswagen Touareg в октябре 2016 года — у машины сломался двигатель. Машину ему вернули спустя два месяца, взяв за проведенные работы 158 490 рублей. Однако уже через 2000 км отремонтированный автомобиль вновь встал на прикол из-за отказа двигателя. Владелец обратился в тот же автосервис, где ему через три дня сообщили, что отказ двигателя произошел из-за деформации шатуна 1 цилиндра, и вернули машину в разобранном состоянии… Возмущенный клиент пошел искать справедливости в суд, тот назначил техническую экспертизу, и она установила, что двигатель вышел из строя из-за масляного голодания, вызванного установкой уплотнительного кольца меньших, чем положено, размеров. То есть сервисмены грубо нарушили технологию ремонта и, в сущности, сами угробили автомобиль.

В соответствии с законом «О защите прав потребителей» суд обязал автосервис вернуть владельцу Туарега уплаченные им за некачественный ремонт деньги, выплатить ему штраф, неустойки, компенсировать моральный вред и сопутствующие расходы — всего 1 174 152 рубля. Кроме того ремонтное предприятие обязано заплатить 11 297 рублей госпошлины, сообщила сегодня пресс-служба Пермского краевого суда.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Touareg (1)

Volkswagen 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Великолепная плавность хода, отборная управляемость, САМАЯ ЛУЧЬШАЯ В КАЛССЕ ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ! ДЛЯ ЛЮБОГО ВОДИТЕЛЯ! Особенно в случае комбинированной аналогово — электронной передней панели. Отличная обзорность и т.д.

Недостатки:

Дохрена стоит. Не будет 4 цилиндрового турбодизеля. Нет блокировки заднего моста (по предварительным данным). ЛКП нежнее шоколада Milka.

Комментарий:

Все остальное тут: https://amsrus.ru/2018/05/17/novyj-toua-shpionskaya-versiya/

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