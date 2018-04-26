Суд наказал автодилера за нежелание ремонтировать глючную «навигацию» Kia

Более 100 тысяч рублей заплатит оренбуржский «Автосалон 2000» владельцу кроссовера Kia Sorento, у которого сбоила мультимедийная система. Дилер отказался устранять дефект.

Кроссовер Kia Sorento житель Оренбурга приобрел у мультибрендового автосалона в июне 2014 года. Через два года в автомобиле начала сбоить штатная аудиовидеонавигационная система, и дилер ее заменил по гарантии. Однако через полгода в работе навигации снова появились глюки. Автосалон пять месяцев тянул волынку, а затем заявил владельцу машины, что не будет устранять дефект, так как на мультимедийный комплекс закончилась гарантия.

Вообще, гарантия на автомобили Kia в России составляет 5 лет или 150 тысяч км пробега, но распространяется она не на весь автомобиль — на отдельные узлы и агрегаты гарантия короче. К таковым, в частности, относится и штатная аудиовидеонавигационная система: производитель готов нести за нее ответственность лишь в течение 3 лет или 60 тысяч км пробега, о чем сказано на российском потребительском сайте Kia.

Однако Оренбургский областной суд, куда владелец Sorento обратился для разрешения спора с автосалоном, постановил, что мультимедийная система является комплектующим изделием, при замене которого гарантийный срок должен исчисляться заново. Дилера обязали починить машину бесплатно для владельца, а также заплатить ему неустойку, компенсацию морального вреда и штраф — всего более 100 000 рублей.

На прошлой неделе жительница Братска отсудила у иркутского автосалона более 1,6 млн рублей за то, что он продал ей битый Volkswagen Tiguan.

В начале апреля в Москве владелец дефектного Мерседеса, который никак не могли починить по гарантии, отсудил у производителя более 4 млн рублей.

Фото: Kia