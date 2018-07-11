Рабочие Фиата объявили забастовку из-за перехода Роналду в «Ювентус»

Итальянский профсоюз подтвердил, что рабочие концерна Fiat готовятся к забастовке в ответ на переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус», так как трансфер игрока составит 105 миллионов евро. Кроме того, 30 миллионов евро в год будет получать сам футболист. Как сообщает Football Italia, часть денег за передачу будет выплачена через материнскую компанию Bianconeri Exor, которой, собственно, и принадлежит Fiat.
«Неприемлемо, что из прибыли, которую приносят работники FCA и CNHI, компания намерена потратить сотни миллионов евро на покупку игрока. Нам говорят, что времена тяжелые, и пока рабочие и их семьи все туже и туже затягивают пояса, компания решает инвестировать гигантскую сумму в одного футболиста!» — говорится в заявлении профсоюза.
Между тем, полагают работники, инвестировать нужно не в футбол, а в развитие производства, и во главе угла должны быть нужды сотрудников, людей, которые действительно создают продукт, а не обогащение одного человека. Если это не так, то только потому, что руководство ставит мир футбола и развлечений выше интересов компании.
«Несправедливо, что один человек зарабатывает миллионы, а тысячи семей тружеников не могут дотянуть до середины месяца!»
Поэтому профсоюз работников объявляет забастовку на заводе FCA Melfi между 10 часами понедельника,15 июля и 18 часами вторника, 17 июля.
Хотя Криштиану Роналду уже не молод для футбола, ему 33 года, он остается одним из лучших игроков мира и находится в безупречной физической форме. Тем не менее, несмотря на то, что многие болельщики «Ювентуса» будут рады увидеть Роналду в знаковых черно-белых тонах «Ювентуса», не все довольны тем, во сколько обойдется эта сделка.
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Фото: Imago/TASS
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