Вчера бомбардир команды «Реал Мадрид» Криштиану Роналду объявил, что покидает команду, чтобы присоединиться к итальянскому клубу «Ювентус». Но рабочие Фиата этому не рады, полагая, что многомиллионный трансфер футболиста оплатят из их кармана.

Итальянский профсоюз подтвердил, что рабочие концерна Fiat готовятся к забастовке в ​​ответ на переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус», так как трансфер игрока составит 105 миллионов евро. Кроме того, 30 миллионов евро в год будет получать сам футболист. Как сообщает Football Italia, часть денег за передачу будет выплачена через материнскую компанию Bianconeri Exor, которой, собственно, и принадлежит Fiat.



«Неприемлемо, что из прибыли, которую приносят работники FCA и CNHI, компания намерена потратить сотни миллионов евро на покупку игрока. Нам говорят, что времена тяжелые, и пока рабочие и их семьи все туже и туже затягивают пояса, компания решает инвестировать гигантскую сумму в одного футболиста!» — говорится в заявлении профсоюза.

Между тем, полагают работники, инвестировать нужно не в футбол, а в развитие производства, и во главе угла должны быть нужды сотрудников, людей, которые действительно создают продукт, а не обогащение одного человека. Если это не так, то только потому, что руководство ставит мир футбола и развлечений выше интересов компании.

« Несправедливо, что один человек зарабатывает миллионы, а тысячи семей тружеников не могут дотянуть до середины месяца!»

Поэтому профсоюз работников объявляет забастовку на заводе FCA Melfi между 10 часами понедельника,15 июля и 18 часами вторника, 17 июля.

Хотя Криштиану Роналду уже не молод для футбола, ему 33 года, он остается одним из лучших игроков мира и находится в безупречной физической форме. Тем не менее, несмотря на то, что многие болельщики «Ювентуса» будут рады увидеть Роналду в знаковых черно-белых тонах «Ювентуса», не все довольны тем, во сколько обойдется эта сделка.

Чемпионат мира тем временем продолжается, и сегодня станет известен второй участник финальной игры. Напомним также, что капитану сборной Сербии, как лучшему игроку матча, состоявшегося на «Самара-Арене», власти города подарили Ладу 4x4.



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Фото: Imago/TASS