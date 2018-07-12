Он не верил в нашу сборную, проспорил и лег под грузовик

Молодой человек поспорил, что сборная России не выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018, ошибся в прогнозе и вынужден был исполнить смертельный трюк.

Проходящий в России Чемпионат мира по футболу близок к завершению, но люди еще долго будут вспоминать кипевшие на нем страсти. Болельщики заключали совершенно сумасшедшие пари на победы своих любимых и нелюбимых команд, но первый приз в номинации «безумие и отвага», безусловно, получает этот молодой человек.

В ролике видно, как проспоривший юноша бросился под колеса несущейся фуры, лег на асфальт вдоль дороги, а грузовик проехал над ним. Фаталист не пострадал и решил искусить судьбу еще раз: совершил кувырок в сторону обочины перед едущей следом фурой. Ох, и натерпелись же страху дальнобойщики от этого футбольного фаната!

В конце июня известная актриса и певица Анна Калашникова поставила свой Bentley Bentayga на победу российской сборной в матче с командой Уругвая, проиграла и лишилась дорогого кроссовера.

В Объединенных Арабских Эмиратах молодые люди прыгают под колеса грузовиков без всякого спора — просто так, ради прикола!

Фото, видео: YouTube