Он не верил в нашу сборную, проспорил и лег под грузовик

Проходящий в России Чемпионат мира по футболу близок к завершению, но люди еще долго будут вспоминать кипевшие на нем страсти. Болельщики заключали совершенно сумасшедшие пари на победы своих любимых и нелюбимых команд, но первый приз в номинации «безумие и отвага», безусловно, получает этот молодой человек.
В ролике видно, как проспоривший юноша бросился под колеса несущейся фуры, лег на асфальт вдоль дороги, а грузовик проехал над ним. Фаталист не пострадал и решил искусить судьбу еще раз: совершил кувырок в сторону обочины перед едущей следом фурой. Ох, и натерпелись же страху дальнобойщики от этого футбольного фаната!
- В конце июня известная актриса и певица Анна Калашникова поставила свой Bentley Bentayga на победу российской сборной в матче с командой Уругвая, проиграла и лишилась дорогого кроссовера.
- В Объединенных Арабских Эмиратах молодые люди прыгают под колеса грузовиков без всякого спора — просто так, ради прикола!
Фото, видео: YouTube
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