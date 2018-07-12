Судмедэксперта по делу «пьяного мальчика» будут судить

Михаил Клейменов произвел забор образцов крови с грубыми нарушениями, считают в Генпрокуратуре.

Уголовное дело в отношении судмедэксперта, который выявил 2,7% алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП, направлено в суд. Об этом сегодня сообщил официальный сайт Генпрокуратуры.

Михаил Клейменов являлся заведующим Железнодорожным отделением ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинских экспертиз». Теперь его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним предысторию: в апреле 2017 года во дворе жилого дома микрорайона Павлино в городе Железнодорожный Московской области под колесами автомобиля погиб шестилетний мальчик. Проведением экспертизы тела ребенка и занимался Михаил Клейменов. Отбирая образцы крови, он в обход установленного порядка использовал металлический черпак, что привело к загрязнению образцов. Кроме того, кровь не была своевременно направлена в судебно-химическую лабораторию.

«Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при ее судебно-химическом исследовании», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В результате следствие было вынуждено назначить проверку в отношении родителей погибшего мальчика, что в и так непростой для них ситуации причинило им дополнительные душевные переживания и моральный вред.

Уголовное дело в отношении Михаила Клейменова направлено в Железнодорожный городской суд Подмосковья.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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