Судмедэксперта по делу «пьяного мальчика» будут судить

Михаил Клейменов произвел забор образцов крови с грубыми нарушениями, считают в Генпрокуратуре.

Уголовное дело в отношении судмедэксперта, который выявил 2,7% алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП, направлено в суд. Об этом сегодня сообщил официальный сайт Генпрокуратуры.

Михаил Клейменов являлся заведующим Железнодорожным отделением ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинских экспертиз». Теперь его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним предысторию: в апреле 2017 года во дворе жилого дома микрорайона Павлино в городе Железнодорожный Московской области под колесами автомобиля погиб шестилетний мальчик. Проведением экспертизы тела ребенка и занимался Михаил Клейменов. Отбирая образцы крови, он в обход установленного порядка использовал металлический черпак, что привело к загрязнению образцов. Кроме того, кровь не была своевременно направлена в судебно-химическую лабораторию.

«Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при ее судебно-химическом исследовании», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В результате следствие было вынуждено назначить проверку в отношении родителей погибшего мальчика, что в и так непростой для них ситуации причинило им дополнительные душевные переживания и моральный вред.

Уголовное дело в отношении Михаила Клейменова направлено в Железнодорожный городской суд Подмосковья.

В апреле этого года виновница происшествия Ольга Алисова попросила суд отсрочить приведение приговора в исполнение, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Но суд не пошел ей навстречу.

Ранее суд приговорил ее к 3 годам колонии-поселения и 2,5 млн рублей компенсации родителям погибшего ребенка. После отбывания ей еще 2,5 года будет запрещено садиться за руль.

Михаил Клейменов долгое время настаивал, что его заключение верное. Чтобы опровергнуть его выводы, пришлось организовать комплексную судебную экспертизу, которую провели 18 опытных экспертов из ведущих образовательных и экспертных учреждений.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС