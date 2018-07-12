Новый Chevrolet Orlando: самый красивый компактвэн!

Некогда хорошо известный и популярный в России компактвэн Chevrolet Orlando получил наследника. Увы, пока только в Китае. Завидуем!

Китайское подразделение американского концерна GM обнародовало фотографии нового компактвэна, который придет на смену некогда популярной в России модели Orlando. На фоне конкурентов Orlando выгодно отличался кроссовероподобными пропорциями, сравнительно доступной ценой и на удивление высокой надежностью.

Весной 2015 года GM решил свернуть в России продажу массовых и недорогих моделей, и Orlando исчез из салонов, а те, кто успел его приобрести, теперь сетуют, что менять его не на что, никто ничего подобного сейчас не предлагает.

Компактвэн нового поколения будет производиться в Китае, продажи на местном рынке стартуют в третьем квартале этого года. Пока опубликованы только три фотографии экстерьера машины второго поколения, причем в спортивном исполнении Redline — очень красивая внешность! Orlando сохранил двухобъемный профиль, но при этом стал элегантнее и мускулистее. Китайские СМИ сообщают, что он будет оснащаться бензиновым турбомотором 1.3 в паре с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым автоматом. Привод, вероятно, будет только передним, а платформа, скорее всего, позаимствована у актуального поколения Chevrolet Cruze, локализованного в Китае.

Перспективы появления нового Orlando за пределами Китая невелики. Из Европы марка Chevrolet тоже ушла, а для США форм-фактор компактвэнов маловат, да и экспорт машин из Китая в Америку ввиду развязанной Дональдом Трампом торговой войны может полностью прекратиться. Шансы же увидеть новый Chevrolet Orlando в России близки к нулю — марка продвигает на нашем рынке дорогие спорткары, внедорожники и кроссоверы.

В июне марка Сhevrolet представила новый компактный кроссовер Blazer, у которого куда больше шансов появиться в России, чем у Orlando.

В апреле в России стартовали продажи большого кроссовера Сhevrolet Traverse.

Фото: SAIC-GM