Группа Renault бьет рекорды продаж. Помогла и Lada

Французская компания отчиталась о продажах в первом полугодии этого года. В Renault Group довольны: рыночная доля компании только растет.

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В своей отчетности компания учитывает продажи не только собственно Renault, но и Dacia, Lada, а также китайских Jinbei и Huasong, которые вошли в группу с января этого года. За январь-июнь продажи Renault Group увеличились на 9,8% до 2,1 миллиона автомобилей, а рыночная доля выросла на 0,2% до 4,2%.

Естественно, львиную долю в продажах занимают автомобили французской марки: за отчетный период было продано 1 378 583 автомобиля Renault. Следом с 378 095 машинами идет Dacia.

На европейском рынке продажи Renault выросли на 1,1%, причем несколько моделей марки стали бестселлерами: Captur и Scenic лидируют в своих классах, а четвертое поколение Clio вышло на второе место среди самых популярных автомобилей. Renault первенствует и в сегменте электромобилей в Старом Свете, причем наилучшую динамику показывает Kangoo Z.E., относящийся к легким коммерческим автомобилям.

Рекордные результаты показала и румынская Dacia, чьи продажи в Европе вросли на 14,6% до 281 225 автомобилей. Самыми популярными моделями стали Sandero и новый Duster.

За пределами «родного» европейского рынка Renault Group тоже может похвастать ростом продаж на большинстве рынков, за исключением региона, объединяющего Африку, Ближний Восток и Индию.

В Renault говорят о том, что российский рынок остается вторым по значимости для компании. В целом группа увеличила свои продажи у нас на 19,7%. Продажи Renault выросли на 16,5% до 70 844 автомобилей, результаты Lada еще лучше: рост продаж на 21% до 169 884 автомобилей.

В Renault говорят, что по итогам года общемировой рынок легковых автомобилей вырастет на 3%, причем европейский прибавит полтора процента, а наибольшие темпы роста продемонстрируют Бразилия и России: продажи в этих странах в 2018 году должны вырасти более чем на 10%.

Недавно Renault обновила российские версии Logan и Sandero.

В августе в Москве состоится мировая премьера нового кроссовера Рено, разработанного специально для России.

Фото: Renault