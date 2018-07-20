Неравный бой девушки со шлагбаумом попал на видео

Когда и где была сделана запись, точно неизвестно, но номера на Фольксвагене Поло стоят московские. В ролике видно, как водитель машины — фигуристая девушка в спортивной одежде — пытается устранить мешающий проезду шлагбаум. Сначала она вручную пробует поднять его вверх, но зафиксировать шлагбаум в таком положении ей не удалось. Затем девушка решила просто отогнуть шлагбаум в сторону и таким образом окончательно его сломала, села в машину и продолжила свой путь.
- В марте на видео попал неравный бой девушки с дверью машины, закрыть которую мешал сильный ветер.
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Фото, видео: YouTube
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