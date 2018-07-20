Неравный бой девушки со шлагбаумом попал на видео

Спортсменка на Фольксвагене Поло пыталась выехать с закрытой парковки. Шлагбаум ей мешал, и она решила применить силу.

Когда и где была сделана запись, точно неизвестно, но номера на Фольксвагене Поло стоят московские. В ролике видно, как водитель машины — фигуристая девушка в спортивной одежде — пытается устранить мешающий проезду шлагбаум. Сначала она вручную пробует поднять его вверх, но зафиксировать шлагбаум в таком положении ей не удалось. Затем девушка решила просто отогнуть шлагбаум в сторону и таким образом окончательно его сломала, села в машину и продолжила свой путь.

Фото, видео: YouTube

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