MCGP: второй этап состоится в любую погоду

Гонки Волг, Жигулей, Москвичей и примкнувших к ним иномарок пройдут 22 июля на автодроме Moscow Raceway.

В календаре серии Moscow Classic Grand Prix заявлено три этапа, и это будет второй из них. В отличие от первого, прошедшего в июне, ныне не предусмотрено фестивального формата. Это гонки ради гонок — естественно, на старых автомобилях (не моложе 30 лет). И, кажется, погода будет дождливая — такую не очень любят гонщики, зато она нравится зрителям.

Среди пилотов немало тех, кто гонялся еще во времена СССР и чуть ли не на этих же самых автомобилях — во всяком случае, никаких новых формул марки «Эстония» с той поры не выпускали. Давние любители автоспорта прекрасно помнят фамилии Нуждин, Потехин, Ухов, Нестеров, Трегубов. Многим приятно будет увидеть и чемпиона России по ралли Михаила Скрипникова (ВАЗ-2106), а также кольцевого чемпиона Дмитрия Королева (ВАЗ-2102). Для самых тонких ценителей наводка: после длительного перерыва в списке потенциальных участников появился Борис Поляков — на Волге ГАЗ-24-10.

Все состязания пройдут в один воскресный день. Тренировки начинаются в 10 часов утра, а старт первого боевого заезда назначен на 12:45. Всего гонок будет восемь.