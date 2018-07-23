Новый Jeep Commander: теперь без приставки Grand

Кроссовер Jeep Grand Commander был представлен в начале этого года и ориентирован исключительно на китайский рынок. Автомобиль изначально имел в салоне семь полноценных мест, но теперь американский производитель решил предложить в Поднебесной 5-местный вариант, у которого нет приставки Grand в названии, а багажник предназначен исключительно для перевозки вещей. Все подробности — в нашей галерее.
- На прошлой неделе в России начались продажи обновленного кроссовера Jeep Cherokee.
- В июне марка Jeep привезла в нашу страну самую мощную 717-сильнрую версию внедорожника Grand Cherokee под названием Trackhawk.
Фото: Jeep
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