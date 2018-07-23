Новый Jeep Commander: теперь без приставки Grand

Багажник на крышу: как выбрать? Лето — сезон отпусков и выездов на дачу. Как же приятно рвануть на море или на природу всей семьей! Но куда разместить все эти вещи, ведь багажник уже забит? Правильно, установить дополнительный на крышу. Рассказываем, на что обратить внимание при его выборе. Fujida Karma Slim: первый тест комбо-устройства Среди комбо-устройств наметился новый тренд: производители стремятся сделать их сопоставимыми по размерам с традиционными видеорегистраторами. Fujida Karma Slim сочетает в себе компактность и широкий функционал. УАЗ Патриот в обзорах иностранцев: звук как у Харлея и 48 недостатков Про новую Ладу Весту в иностранных изданиях десятки публикаций, есть и полноценные тесты, хотя она продается за рубежом всего год с небольшим. А что зарубежные СМИ пишут про УАЗ Патриот, который известен миру больше десятка лет?