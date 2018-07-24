Сбежавших с места ДТП водителей приравняют к пьяным

Министерство внутренних дел внесло в Госдуму законопроект, согласно которому оставление места ДТП станет отягчающим обстоятельством. Поправки в УК и КоАП подготовлены по поручению Конституционного суда.

Суть грядущих изменений состоит в том, чтобы сделать невыгодным бегство с места ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас пьяному водителю, по вине которого серьезно пострадали или погибли люди, проще сбежать с места аварии, чтобы уменьшить наказание, так как оставление места ДТП прописано только в административном кодексе (часть 2 статьи 12.27 КоАП) и карается максимум 15 сутками ареста, а за пьяную езду можно сесть аж на 9 лет (статья 264 УК). Даже свидетельские показания и косвенные улики не позволяют суду признать сбежавшего водителя пьяным постфактум, и «За рулем» рассказывал о таком показательном уголовном деле весной. Именно после него Конституционный суд поручил правительству доработать законодательство, и поскольку речь идет об устранении юридического казуса, то общественного обсуждения грядущих поправок не будет, а Госдума, скорее всего, утвердит их максимально быстро.

Итак, согласно новой редакции статьи 264 УК, в пункты 2, 4 и 6, где прописана уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью и гибель людей в результате ДТП, после слов «в состоянии опьянения» появится фраза «или скрывшимся с места его совершения». В части 2 статьи 12.27 КоАП, в свою очередь, появится дополнение, указывающее на то, что данная статья применяется лишь «при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния».

Таким образом, пьяный водитель, совершивший ДТП с тяжкими последствиями, не сможет законным способом избежать наказания.

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