Залежалый товар: дилеры Lexus не могут избавиться от суперкаров

Производство суперкара Lexus LFA было свернуто в конце 2012 года, но у продавцов до сих пор есть в наличии автомобили с нулевым пробегом.

Напомним, что Lexus LFA был выпущен ограниченным тиражом всего 500 экземпляров, каждый стоимостью 375 тысяч долларов. Причем у суперкара за эти годы так и не появилось идеологического наследника.

Однако у американских дилеров на складах осталось как минимум девять Lexus LFA с нулевым пробегом. Они были закуплены из-за первоначального ажиотажа вокруг суперкара. Это стало известно из отчетов премиальной марки о продажах на рынке США: судя по ним, в июле был продан один суперкар, а еще шесть — в прошлом году.

Нашим коллегам из американского Autoblog представители Toyota International объяснили, как такое могло произойти. Изначально Lexus передавал автомобили клиентам напрямую, но когда первая волна спроса схлынула, в компании разрешили заказывать владельцам одного суперкара второй экземпляр, а дилерам — покупать машины для себя или для продажи в шоу-румах. Автомобили с нулевым пробегом наверняка остались и в других странах, но представители компании не смогли назвать их точное число.

Впрочем, считать провалом то, что тираж Lexus LFA до сих пор не распродан, нельзя. Во-первых, компания получила деньги за все 500 автомобилей. Во-вторых, купить новый автомобиль не такая уж и простая задача. Представитель одного из дилеров заявил, что никогда не продаст имеющийся у них LFA. Так что желающим сегодня получить шестилетнюю машину с нулевым пробегом стоит запастись терпением и кучей наличности.

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Фото: Lexus