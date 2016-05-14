Ревнивец кувалдой разворотил автомобиль своей бывшей

Помните слова незабвенного Ипполита из «Иронии судьбы»? «Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма!» Ну и так далее. Потому что далее — про большие хорошие глупости, а то, что произошло в ночь на 30 июля в Красноярске, славным поступком, увы, не назовешь.

Поздней ночью во двор одного из жилых домов Красноярска приехал мужчина на Лексусе и стал кувалдой крушить Nissan Juke своей бывшей возлюбленной. Журналисты канала «360» нашли девушку, из-за которой разгорелся весь сыр-бор. Ее зовут Александра, она рассказала, что пять лет встречалась с этим молодым человеком, но потом решила с ним расстаться, из-за чего тот просто рассвирепел.

В соцсети ВКонтакте в группе «ЧП Красноярск» пользователи отмечают, что владелица автомобиля по характеру далеко не ангел. Девушку не раз встречали с тем самым мужчиной, который разбил ей машину. Наверно, поэтому, услышав грохот, владельцы стоящих рядом машин вышли посмотреть, что происходит, но вмешиваться не стали. Да и снимать на видео побоялись, все-таки кувалда в руках, мало ли что!



Потерпевшая подала заявление в полицию, но обещала его забрать, если мужчина успокоится.

Не удивляйтесь, но кое-кто ей даже завидует. «Страсти... любовь, как скучно я живу!» — пишет одна дама в комментариях. Мужчины же оценивают ситуацию более прагматично: «Поначитаются про Тараса Бульбу и начинают гнать: я тебя родил, я тебя и...размозжу...». Страсти со временем, разумеется, улягутся, в этой ситуации жалко только сам автомобиль, который пострадал ни за что.

Похожий случай недавно произошел в Китае, только там ревнивицей оказалась женщина, увидевшая своего мужа в машине с любовницей. Она запрыгнула на капот и начала колошматить палкой по ветровому стеклу, пока его не разбила.

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Фото: ВКонтакте