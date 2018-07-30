Селфи на скорости 304 км/ч! Вместо лайков байкер получил тюремный срок

В Великобритании к 21 месяцу тюрьмы приговорен байкер-нарушитель, который любил записывать свои «подвиги» на видео. За рулем мотоцикла Yamaha YZF-R1 он разогнался до 304 км/ч — новый рекорд в базе данных местной полиции!

26-летний Адам Кэмпион «шалил» в Ноттингеме и окрестностях: записывал вместе с приятелями ролики с опасным вождением, а также занимался криминалом. В ролике, опубликованном местной полицией, он разгоняется до 189 миль/ч (304 км/ч) за рулем украденного спортбайка Yamaha YZF-R1. Столь быстрого нарушителя британские стражи порядка еще не встречали.

Вычислить и найти лихача помогла номерная табличка украденного байка, найденная в брошенной машине. Расследование привело сыщиков в дом Адама Кэмпиона, где они нашли ноутбук с сотнями записей лихачества мотоциклиста.

18 июля суд приговорил лихого наездника к 21 месяцу тюрьмы за пять доказанных эпизодов опасного вождения и хранение похищенного имущества. Приятели и вероятные сообщники Кэмпиона, которые фигурируют в видеоролике на кроссовых мотоциклах, объявлены в розыск.

Фото: Yamaha

Видео: Nottinghamshire Police