Полицейские использовали фальшивый алкотестер. Теперь пойдут под суд!

Судить двух бывших столичных стражей порядка будут по всей строгости закона, сообщает сайт Генпрокуратуры.

Действовали преступники в погонах следующим образом: в 2015–2016 годах, находясь при исполнении, они останавливали водителей под предлогом проверки документов и требовали прохождения освидетельствования. Прибор, внешне неотличимый от настоящего, гарантированно показывал наличие опьянения у водителей, после чего сотрудники ДПС предлагали «позолотить» ручку за несоставление протокола об административном правонарушении.

Уже доказано два эпизода: в октябре 2015 года сообщники потребовали от водителя за несоставление протокола 60 тыс. рублей, а в январе 2016 года получили от другого водителя 100 тыс. рублей. Действовали преступники нагло: для перечисления денег спокойно сообщали водителям номер банковской карты.

Сейчас экс-гаишники находятся под стражей, а уголовное дело направлено в Щербинский районный суд города Москвы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. а, б ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, сопряженное с вымогательством взятки).

В Пензе инспектор также хотел получить взятку с нетрезвого водителя, но тот, поразмыслив, сообщил об этом в ОСБ МВД.

Другой гаишник орудовал в автошколе: за оговоренную заранее сумму подсказывал правильные ответы на экзамене.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС