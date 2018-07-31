Пьяный и судимый: подробности страшного ДТП в Новой Москве

Стали известны некоторые подробности аварии, произошедшей накануне в поселке Коммунарка в Новой Москве.

Следственные органы Москвы возбудили уголовное дело по факту страшной аварии, которая произошла накануне в поселке Коммунарка на территории Новой Москвы. Выяснилось, что виновник ДТП, 32-летний житель столицы, находился за рулем в нетрезвом состоянии, а до происшествия был неоднократно судим. Он был задержан на месте.

Водитель BMW X5, двигаясь по ул. Александры Монаховой в сторону Калужского шоссе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напротив д. 15 по Фитаревской улице совершил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Lexus, после чего выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов, которые шли в сторону автобусной остановки.

В результате происшествия 34-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, еще двое пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в медицинские учреждения Москвы. Одного из пострадавших с места аварии пришлось эвакуировать с помощью медицинского вертолета.