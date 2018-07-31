Погоня в стиле GTA: нарушительница «катапультировалась» из машины

Жуткая сцена погони в США облетела мировые информагентства. Аналогии с компьютерной игрой Grand Theft Auto напрашиваются сами собой.

Погоня происходила 12 июля в округе Флоренс, штат Южная Калифорния, но полиция предала огласке видеозапись только в конце прошлой недели. Сообщается, что внедорожник Chevrolet TrailBlazer остановили за грубые нарушения ПДД, и водитель — 24-летняя Бриттани Джеффордс — позволила выйти своему темнокожему попутчику, которого тут же арестовали. Девушка испугалась, что ее ждет та же участь, и дала по газам.

Началась дикая затяжная погоня, в ходе которой девушка устроила настоящее дерби с полицией — толкала патрульные Доджи и Форды, многократно съезжала с дороги, носилась между домов и трейлеров, перепугала их обитателей и лишь чудом никого не сбила! Прекратить смертельно опасную гонку позволил классический полицейский маневр — удар в бок по корме. После него TrailBlazer резко занесло, а затем внедорожник несколько раз «сделал уши» и рухнул на обочину. Во время одного из оборотов Бриттани выбросило из машины. Полицейские нашли ее без сознания упершейся головой в бордюрный камень. Нарушительница получила тяжелые травмы, но выжила. Ее доставили для лечения в больницу и уже 17 июля перевели в тюрьму, сообщает ABC News. Ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности за вооруженное ограбление.

Никто из полицейских в ходе погони не пострадал, но автомобилям был нанесен значительный ущерб.

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Фото, видео: Florence County Sheriff's Office