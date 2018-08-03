Оставил ребенка в машине? Заплатишь большой штраф!

С инициативой прописать в КоАП статью за оставление детей в машине выступил зампредседателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев. По его мнению, только так можно образумить беспечных родителей.

Еще в 2015 году «За рулем» рассказывал о предложении тогдашнего детского омбудсмена Павла Астахова ввести в КоАП статью об оставлении детей в машине, но она так и не появилась. Теперь, когда в России господствует жара и проблема забытых в автомобилях малолетних пассажиров стоит особенно остро, к ней предложил вернуться зампредседателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев.

«Мне кажется, для того, чтобы избегать подобных нарушений и, как следствие, трагических последствий, стоит вынести данное нарушение в отдельную статью московского КоАП и увеличить штраф до 5 тыс. руб. Ужесточение наказания могло бы способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности, связанной с перегреванием, тепловым ударом, переохлаждением», — цитирует слова чиновника Агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время в Административном кодексе нет отдельной статьи за оставление ребенка в машине, хотя пункт 12.8 ПДД прямо запрещает «оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица».

Тем не менее беспечных родителей могут оштрафовать по пункту 1 статьи 12.19 «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» (500 рублей по умолчанию, 2500 рублей в Москве) и пункту 1 статьи 5.35 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних» (штраф от 100 до 500 рублей).

Если, не дай Бог, запертый в машине ребенок пострадал, то виновного могут привлечь к уголовной ответственности по статье 125 УК «Оставление в опасности». Она предусматривает вилку наказания от штрафа (до 80 тысяч рублей) до тюремного заключения сроком на один год.

В США ежегодно погибают десятки запертых в машинах детей. Фирма Hyundai в связи с этим даже снабдила кроссовер Santa Fe четвертого поколения системой распознавания пассажиров. Если водитель забыл ребенка в салоне, автомобиль подаст звуковой и световой сигналы, а также пришлет уведомление на смартфон.

В июле в Новосибирске женщина из-за сбоя в сигнализации заперла на жаре в машине младенца. Спасти его помогли прохожие — разбили стекло топором.

В июне в Польше беспечный папаша запер в салоне машины 6-летнюю дочку, а сам загулял в казино.

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