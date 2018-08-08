Звезда фильма «Такси» едва не остался без глаза после драки в Москве

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 августа в караоке-клубе Voice на Тверской улице. Французский актер Сами Насери в компании брата Ларби, друзей и девушек устроил пьяный дебош.

Сами Насери прославился благодаря роли водителя в фильмах Люка Бессона «Такси 1,2,3,4». В пятую часть комедийного боевика Сами не взяли, и теперь он вместе со своим братом, Ларби Насери, живет в России, где планирует снять гангстерский боевик «Краб».

Сами Насери арендовал апартаменты на Бульварном кольце и стал завсегдатаем московских питейных заведений. В прошлые выходные он пел и пил вместе с друзьями в караоке-клубе Voice. В какой-то момент он повздорил с обслуживающим персоналом заведения. По свидетельству очевидцев, которых цитирует газета «Московский Комсомолец», Насери отказывался платить по счетам за плохое обслуживание, а затем стал хватать за руки администратора. В конфликт вмешались трое посетителей клуба, граждане Белоруссии: один из них отпихнул агрессивного француза, но тот стал набрасываться с кулаками. Началась драка, в ходе которой Сами Насери сильно получил по лицу.

Актер обратился за медицинской помощью в НИИ имени Склифосовского, а затем в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца в Москве, где ему прооперировали поврежденный в драке глаз. В лечебном заведении сообщили, что глаз был в плачевном состоянии и существовала угроза потери зрения, но операция прошла успешно — теперь Сами Насери предстоит пройти курс реабилитации.

Полиция проводит проверку по факту этого инцидента и уже задержала участвовавших в драке белорусов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Сами Насери был не раз замечен в скандальных происшествиях и драках, сидел в тюрьме за пьяное вождение и наезд на полицейского. Такой вот таксист…

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Фото: Сергей Бертов/Интерпресс/ТАСС