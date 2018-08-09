Suzuki, Mazda и Yamaha подтасовывали результаты тестирования своих автомобилей

Нарушения тестирования на заводах этих компаний выявило правительство Японии. Результаты расследования были опубликованы в четверг министерством земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны.

Японские правительственные чиновники провели расследования в отношении 23 производителей колесной техники, и выяснилось, что Suzuki, Mazda и Yamaha фальсифицировали результаты тестов на эмиссию выхлопных газов и топливный КПД, сообщает РИА Новости. Представители компаний Suzuki и Yamaha спешно организовали пресс-конференции, где принесли извинения по этому поводу. В целом же Suzuki, Mazda и Yamaha уже пообещали заменить оборудование на новое, которое не позволит изменять данные тестирования.