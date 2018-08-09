Suzuki, Mazda и Yamaha подтасовывали результаты тестирования своих автомобилей

Японские правительственные чиновники провели расследования в отношении 23 производителей колесной техники, и выяснилось, что Suzuki, Mazda и Yamaha фальсифицировали результаты тестов на эмиссию выхлопных газов и топливный КПД, сообщает РИА Новости. Представители компаний Suzuki и Yamaha спешно организовали пресс-конференции, где принесли извинения по этому поводу. В целом же Suzuki, Mazda и Yamaha уже пообещали заменить оборудование на новое, которое не позволит изменять данные тестирования.
- В октябре прошлого года министерство транспорта Японии заявило, что окончательную процедуру контроля автомобилей Subaru на заводе проводили несертифицированные сотрудники, а через два месяца компанию потряс новый скандал — ее заподозрили в занижении расхода топлива на ряде моделей.
- Ранее компания Nissan остановила работу на своих заводах по аналогичной причине.
- Когда китайская Geely приобрела компанию Volvo, поклонники шведской марки забеспокоились, что качество их любимых автомобилей упадет. Но недавняя проверка показала, что заводы Volvo, обосновавшиеся в Поднебесной, выпускают продукцию гораздо лучшего качества, чем в самой Европе.
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