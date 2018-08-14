Обрушение моста в Генуе: автомобили падали с высоты 70 метров

Катастрофа случилась сегодня днем во время грозы, поэтому точное число погибших и пострадавших пока неизвестно — на месте обрушения работают спасатели и бригады скорой помощи. Рухнувший в Генуе мост Моранди построен в 60-х годах прошлого века и был частью платной автострады. Его длина — 1,1 км, участок обрушения составляет порядка 200 м. Автомобили падали с моста на промзону и железнодорожные пути. Из-за обрушения десятки машин застряли в прилегающем к мосту тоннеле. Железнодорожное сообщение в Генуе приостановлено. Фотографии с места трагедии — в галерее.
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Фото: imago/Italy Photo Press/Zuma/EPA/ТАСС
Видео: YouTube
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