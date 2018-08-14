Обрушение моста в Генуе: автомобили падали с высоты 70 метров

На севере Италии произошло обрушение автомобильного моста, когда на нем находилось порядка двадцати машин. Десятки человек погибли.

Катастрофа случилась сегодня днем во время грозы, поэтому точное число погибших и пострадавших пока неизвестно — на месте обрушения работают спасатели и бригады скорой помощи. Рухнувший в Генуе мост Моранди построен в 60-х годах прошлого века и был частью платной автострады. Его длина — 1,1 км, участок обрушения составляет порядка 200 м. Автомобили падали с моста на промзону и железнодорожные пути. Из-за обрушения десятки машин застряли в прилегающем к мосту тоннеле. Железнодорожное сообщение в Генуе приостановлено. Фотографии с места трагедии — в галерее.

Обрушение моста в Генуе: автомобили падали с высоты 70 метров

Фото: imago/Italy Photo Press/Zuma/EPA/ТАСС

Видео: YouTube

Обрушение моста в Генуе: автомобили падали с высоты 70 метров
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