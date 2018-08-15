Депутаты предлагают регистрировать гироскутеры и ограничить их мощность

С такой рекомендацией к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову обратился депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

Предложение Власова касается всего личного электротранспорта: гироскутеров, сегвеев, моноколес, электросамокатов и т.д. Все их следует пересчитать и закрепить за владельцами. Нужно оперативно реагировать на новые вызовы науки и техники, считает депутат. Он также полагает, что поведение владельцев электротранспорта должно быть регламентировано Правилами дорожного движения.

Член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев считает, что предложение Власова не имеет перспективы. И если уж пытаться навести порядок в этой сфере, то следует ввести ограничения по мощности для таких транспортных средств — до 5 киловатт, и по скорости — до 40 километров в час. Такие характеристики он считает оптимальными по безопасности для пешеходов.

В этом случае Минпромторг совместно с Госавтоинспекцией могли бы разработать правила ввоза и запретить поставки электротехники, не соответствующей заявленным требованиям, продолжил свою мысль Васильев.

Впрочем, это проблема богатых мегаполисов, а скорее даже Москвы. В других городах сегвеи и гироскутеры используют единицы и такой проблемы не возникает.

Ранее с предложением упорядочить движение на сегвеях и гироскутерах выступил один из самых активных депутатов Виталий Милонов. При этом он никаких конкретных решений не предложил, полагая, что этим должны заниматься профильные ведомства. Его идея была в том, что такой техники стало много, владельцы ездят как хотят и часто мешают пешеходам, сбивая тех с ног.

До этого выдвигалась идея приравнять электрические транспортные средства к велосипедам, тогда им разрешат ездить по велодорожкам и они не смогут травмировать пешеходов.

Совсем недавно Минтранс прописал регламент организации пешеходных зон в населенных пунктах. Собираясь организовывать такую зону в своем городе, власти должны соблюсти ряд требований.



Фото: Depositphotos и Петр Зуев/ТАСС