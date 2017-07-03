Haval покажет в Москве молодежный кроссовер. Это мировая премьера

Одной из немногих мировых премьер Московского международного автосалона в этом году станет презентация нового кроссовера китайской марки Haval.

Представлять машину будет лично новый шеф-дизайнер компании Фил Симмонс. Речь идет о кроссовере из «молодежной» линейки Haval, получившем индекс F7. Облик машины создан по мотивам концепта HB-02, а целевой аудиторией в Haval видят молодых покупателей в возрасте от 20 до 35 лет.

Именно поэтому кроссовер оборудован самыми современными технологиями, например матричными светодиодными фарами. А агрессивности придают 19-дюймовые легкосплавные колеса. Так как молодежь жить не может без гаджетов, то Haval F7 получил голосовое управление, точку доступа к интернету, возможность подключения мобильных устройств к мультимедийной системе и другие опции.

Кроссовер обзавелся 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и 2-литровым мощностью 190 л.с. В пару к ним предлагается исключительно 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. В отличие от большинства китайских кроссоверов Haval F7 полноприводный и имеет несколько режимов работы управляющей электроники (эконом, стандарт, спорт, снег).

В Haval говорят, что в тестах C-NCAP новый кроссовер должен заработать пять звезд из пяти, так как изначально проектировался в соответствии с самыми строгими требованиями безопасности и «оснащен полным набором передовых систем активной и пассивной безопасности».

На российском рынке продажи Haval F7 начнутся в следующем году, после локализации его сборки на заводе компании в Тульской области.

Накануне китайская компания объявила о завершении строительства своего российского завода.

Осенью прошлого года Haval начал продажи в России большого кроссовера H9 и купеобразного H6 Coupe.

Фото: Haval