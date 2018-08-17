Самые продаваемые «китайцы» в России. Топ-10

Лидером рейтинга первого полугодия стал Lifan X60.

За полгода в нашей стране нашли своих покупателей более 16 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок, что на 17,2% больше, чем год назад, такие данные предоставило аналитическое агентство «Автостат». Лидирует в списке Lifan X60 — за полгода эта модель разошлась тиражом 1797 экземпляров (-47,7%). На втором месте Chery Tiggo 3, продажи которого выросли в два раза, до 1699 штук. В тройке лидеров еще один автомобиль Лифан — кроссовер Myway, продажи которого составили 1606 штук.

В ведущую десятку лучших моделей 1-го полугодия также вошли Lifan X50 — 1526 шт.(-21,7%); кроссовер Zotye T600, продажи которого за отчетный период увеличились в 2,6 раза и составили 1209 машин; Lifan Solano — 1202 шт. (-28,6%); Lifan X70 — 1132 шт. (продается с апреля этого года); Haval H6 — 781 шт. (+19,8%); Chery Tiggo 5 — 766 шт. (+4,1%) и Changan CS35 — 628 шт. (-14,8%).

Сейчас все автопроизводители небольшими порциями выдают информацию об автомобилях, которые они привезут на Московский автосалон. Лифан обещает показать минивэн M7, кроссовер X80 и электромобиль Lifan 820EV.

Компания Geely планирует привезти в Москву новый кроссовер и гибридный седан. А еще компания интригует своей новинкой из Поколения 3.0. Что это будет за автомобиль, пока сложно представить.



Фото: Lifan