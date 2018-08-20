Ищите женщину: водитель угробил машину и обвинил незнакомку в ее угоне

А девушки-то никакой и не было! Подробности в нашем материале.



В полицию Назаровского района (Красноярский край) обратился мужчина, который рассказал следующую историю. Как обычно, он припарковал свою Ладу во дворе возле дома. Но автомобиль исчез, и он подозревает, что его угнала неизвестная девушка. Ущерб он оценил в 20 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Следователи занялись этим делом, и выяснились любопытные факты. Оказалось, что 28-летний мужчина, выпив вместе с другом, устроил покатушки. В результате автовладелец не справился с управлением, и машина застряла в кювете. Доставать ее оттуда у него денег не было, поэтому он решил поступить оригинальным способом — заявить в полицию.

Он надеялся, что полицейские извлекут автомобиль и доставят ему, так как он «потерпевший». Однако опытные следователи быстро обнаружили обман, и вместо автомобиля владельца теперь ждет статья за заведомо ложный донос. Санкция по ней предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Так что, хитрый мужчина не решил, а скорее усугубил свои проблемы.

Фото: Depositphotos

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