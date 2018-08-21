Электронный ПТС: закон вступил в силу, но новые документы не выдают

Судя по официальному сайту оператора системы выдачи электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), компании «Электронный паспорт», с момента запуска выдано всего два (!) электронных пролиса.
Выдача ЭПТС стартовала с 1 июля, но из-за неготовности стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 1 ноября 2019 года действует переходный период. В течение его будет осуществляться плавный переход от выдачи бумажных ПТС старого образца на новый порядок, предусматривающий выдачу ЭПТС.
Впрочем, пока зарегистрировать автомобили с таким полисом невозможно. В Минпромторге и «Электронном паспорте» полностью готовы к полному переходу на электронные документы, а препятствием для реализации программы перехода стало МВД.
Дело в том, что регистрационные подразделения ГИБДД не могут приступить к работе с ЭПТС до утверждения ведомственного приказа МВД, регламентирующего все процедуры регистрации автомобилей с электронными паспортами. Как передает РИА Новости, приказ МВД завернул Минюст, который потребовал доработки документа. Так как отсутствует порядок применения сотрудниками ГИБДД сведений из ЭПТС, регистрационные отделения и не могут приступить к «их практическому применению».
Поэтому пока автопроизводители, импортеры и дилеры продолжают тестирование системы, и когда она заработает в полную силу, по-прежнему неизвестно.
- Ранее РСА говорил о том, что купить ОСАГО на автомобиль с ЭПТС будет невозможно. Но затем союз сумел договориться с «Электронным паспортом» об обмене информацией.
- Также страховщики обнаружили в ЭПТС лазейку для мошенников.
Фото: depositphotos.com
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