Электронный ПТС: закон вступил в силу, но новые документы не выдают

С момента вступления в силу нового закона, согласно которому вместо старых бумажных ПТС должны выдаваться электронные, прошло уже больше месяца. Но на машины их не выдают.

Судя по официальному сайту оператора системы выдачи электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), компании «Электронный паспорт», с момента запуска выдано всего два (!) электронных пролиса.

Выдача ЭПТС стартовала с 1 июля, но из-за неготовности стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 1 ноября 2019 года действует переходный период. В течение его будет осуществляться плавный переход от выдачи бумажных ПТС старого образца на новый порядок, предусматривающий выдачу ЭПТС.

Впрочем, пока зарегистрировать автомобили с таким полисом невозможно. В Минпромторге и «Электронном паспорте» полностью готовы к полному переходу на электронные документы, а препятствием для реализации программы перехода стало МВД.

Дело в том, что регистрационные подразделения ГИБДД не могут приступить к работе с ЭПТС до утверждения ведомственного приказа МВД, регламентирующего все процедуры регистрации автомобилей с электронными паспортами. Как передает РИА Новости, приказ МВД завернул Минюст, который потребовал доработки документа. Так как отсутствует порядок применения сотрудниками ГИБДД сведений из ЭПТС, регистрационные отделения и не могут приступить к «их практическому применению».

Поэтому пока автопроизводители, импортеры и дилеры продолжают тестирование системы, и когда она заработает в полную силу, по-прежнему неизвестно.

Фото: depositphotos.com

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