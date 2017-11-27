Мама купила детям хомяка, а он сбежал и разрушил Форд Кугу!

43-летняя жительница британского городка Сейнт Атан, мать четверых детей, купила сирийского хомячка. По дороге домой зверек сбежал и до сих пор живет в машине, поедая ее…

Ford Kuga
Ford Kuga

Ford > Kuga

Аманда Джонсон купила детям хомяка 14 августа. В процессе перевозки в кроссовере Ford Kuga грызун выбрался из «упаковки» и стал бегать по салону — хозяйка почувствовала пушной комочек у своей левой ноги рядом с педалью сцепления, но не могла быстро остановиться, чтобы поймать его. Когда, наконец, возможность появилась, хомяк уже пробрался в недра машины и капитально там обосновался — выманить его до сих пор не удалось!

В своем Фейсбуке Аманда опубликовала фотографии сделанных хомяком повреждений, точнее видимую их часть. Грызун погрыз ремни безопасности, провода, пластик, коврики, обивку сидений. О внутренних повреждениях можно пока только догадываться, но механики Форда уже насчитали Аманде тысячи фунтов стерлингов за ремонт. Хозяйка машины установила в салоне шесть ловушек, но хомяк на них не ведется.

Конечно, зверька можно было бы отравить, чтобы, наконец, остановить разрушение машины, но у Аманды доброе сердце, она все еще надеется извлечь хомяка из Куги живым и передать на попечительство своим детям. Поймать его будет, прямо скажем, непросто, ведь у автомобиля много внутренних полостей, забраться в которые, не разобрав полмашины, невозможно. Из-за того что хомяк грызет провода, эксплуатировать Кугу стало опасно — у нее уже отказали подушки безопасности.

Будем ждать, чем закончится эта история, и надеяться, что закончится она для всех хорошо. Благодаря проделкам хомячка Аманда прославилась и, возможно, защитники животных и просто добрые люди скинутся ей на ремонт автомобиля.

  • Весной у американского пасечника прямо в машине сбежали из «упаковки» тысячи пчел, но он не испугался и продолжил свой путь.
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Фото: depositphotos.com

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Отзывы о Ford Kuga (2)

Ford 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Машина нравится, достоинств много, управляемая, уровень безопасности 5+++

Недостатки:

Слабая шумка, не продумана система распределения воздуха в салоне, особенно обдув ног. Расход топлива не соответствует заявленному. Быстрый разряд АКБ (5–6 дней АКБ "мертвая" полностью, не зависимо от того, стоит машина на охране или нет.

Комментарий:

С ноября 2014 по январь 2017 ездил на  Ford Kuga 2 (2014 г.) накатал 86.500 км, машина полностью удовлетворяла мои запросы, очень достал один конструктивный недостаток — непродуманная схема распределения воздуха от печки. При температуре на улице от 0 и ниже постоянно мерзла левая нога (у передн...

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