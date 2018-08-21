Восстановление регистрации транспортного средства: когда не нужно платить

Верховный суд заставил ГИБДД выпустить «методичку» для региональных подразделений с разъяснениями, когда полицейские не вправе требовать повторной уплаты пошлины при восстановлении регистрации транспортных средств.

Поводом для разбирательства стал случай, который произошел на Дальнем Востоке. Местная ГИБДД аннулировала регистрацию внедорожника Toyota Land Cruiser 200 жителя Камчатского края. Полицейские решили, что номера шасси и двигателя имеют признаки «незаводского исполнения», и заподозрили машину в криминальном прошлом.

Владелец машины обратился в суд, в котором сумел доказать, что у сотрудников ГИБДД не было достаточных оснований для приостановления регистрации транспортного средства. Однако в полиции ему заявили, что для восстановления регистрации он обязан уплатить по новой госпошлины, ссылаясь на приказ МВД № 605.

Тогда владелец многострадального внедорожника и обратился в Верховный суд с требованием отменить пункт приказа, согласно которому владелец транспортного средства обязан по новой пройти все «административные процедуры».

На заседании Верховного суда разгорелась жаркая дискуссия. Представитель МВД заявила о том, что сотрудники ГИБДД неправильно истолковали пункт приказа ведомства, неточную формулировку в своем решении допустил и суд.

С технической точки зрения сотрудник ГИБДД должен был попросту восстановить учетную карточку в системе ФИС ГИБДД-М, пишет «КоммерсантЪ». Это обязаны были сделать бесплатно, так как эта процедура не является госуслугой и, соответственно, никакими пошлинами не облагается.

Представитель ГИБДД заявил, что главное управление уже направило в территориальные отделения разъяснения. Согласно им, в случае, если действия полицейских были признаны незаконными, никакие дополнительные обременения на автовладельца накладываться не должны. Ему достаточно прийти в регистрационный отдел с решением суда, причем предоставлять транспортное средство на осмотр не нужно. В письме, которое руководство ГИБДД направило подчиненным, также говорится, что в последнее время увеличилось число жалоб по поводу восстановления регистрации именно из-за ошибочного толкования приказа МВД.

ГИБДД и МВД удалось отстоять приказ № 605: по итогам заседания судья отклонил иск.

В ближайшее время автовладельцев ждет изменение правил регистрации транспортных средств.

Выяснилось, что из-за отсутствия соответствующего приказа МВД в ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобиль с электронным ПТС.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС