Огненное Яндекс.Такси: водитель работал без отдыха 7 дней!

Очередной вопиющий случай нарушения режима труда и отдыха таксистом произошел в Москве. Водитель и пассажир едва не погибли в огне.

Все случилось минувшей ночью на улице Гризодубовой. Водитель седана Nissan Almera в наклейках Яндекс.Такси врезался в столб и загорелся. К счастью, машина не взорвалась и подушки безопасности сработали штатно, поэтому ни водитель, ни пассажир серьезно не пострадали, хотя на место происшествия выехала скорая.

«Семь дней без выходных и сейчас ночная смена… Уснул», — цитирует слова таксиста агентство РИА Новости. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на плохое самочувствие.

Этот случай в очередной раз подчеркивает необходимость регулирования труда самозанятых таксистов. Некоторые буквально живут в машинах, тратя на сон по два-три часа в сутки, чтобы как можно больше заработать. При этом очень злятся на грошовые заказы по 100–200 рублей, могут потребовать от пассажиров доплаты, что становится поводом для конфликтов.

Уже после публикации заметки пресс-служба Яндекс.Такси прислала нам следующий комментарий по поводу случившегося:

«Водитель, который попал в ДТП, подключился к Яндекс.Такси вечером и выполнял второй заказ после длительного перерыва в работе с заказами по приложению Яндекс.Такси. То же самое мы видим и по предыдущим дням. Напомним, что Яндекс.Такси — единственный сервис, который блокирует водителей, когда они слишком долго находятся на линии. Однако, у нас нет возможности контролировать, что делает водитель, когда не выполняет заказы по Яндекс.Такси: отдыхает или принимает заказы других агрегаторов».

В июне лидер группы «Градусы» Роман Пашков воспользовался сервисом Яндекс.Такси для поездки в аэропорт, водитель уснул за рулем и врезался в стоящий у обочины грузовик.

В марте поножовщиной закончился спор из-за цены поездки между водителем Яндекс.Такси и двумя пассажирами в Екатеринбурге. Извозчик порезал несговорчивых клиентов за отказ платить ему сверх тарифа, одному из пострадавших потребовалась хирургическая операция.

Фото: facebook.com/obschestvo.rianovosti

Видео: YouTube