Делиться надо! Собянин предложил создать в Москве народный каршеринг

Ушли на работу, а ваш автомобиль простаивает на парковке? Это не дело, полагает кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин.

Во время предвыборных кампаний возникает масса новых идей и предложений. То автомобильное движение по Старому Арбату хотят возобновить, теперь вот предложили москвичам делиться собственными автомобилями! С такой инициативой выступил Сергей Собянин, который выдвинул идею в качестве эксперимента внедрить в столице систему краткосрочной сдачи в аренду личных автомобилей.

Для своего проекта он придумал название «народный каршеринг» и утверждает, что идея эта не нова и об этом размышляют во всем мире. Что, если сам гражданин может по типу каршеринга сдавать в течение дня свою машину? Приехали на работу, размышляет мэр, оставили машину на платной парковке, а она только съедает ваши денежки. А что, если разрешить в это время арендовать автомобиль, и человек, мало того что окупил бы парковку, а еще получил бы доход.

Вопрос, конечно, сложный, нужна специальная платформа, где человек указал бы, в каком радиусе и какое время можно использовать его автомобиль. Пока такого нигде в мире нет, но эксперименты в данном направлении уже проводятся. Москва могла бы стать первым городом, где такое решение заработало, считает мэр.

Напомним, что с идеей пустить по Арбату автомобили выступил на этой неделе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Для пешеходов эта улица слишком длинная, полагает он. А еще автомобильное движение дисциплинирует! Правда, зачем в данном случае нужно дисциплинировать прогуливающихся пешеходов, он не уточнил.

Недавно столичные власти вышли с предложением о регулировании рынка карпулинга, то есть совместного использования автомобиля с разделением доходов. Свод правил создали не только для водителей, но и для агрегаторов, деятельность которых за нарушения будут блокировать.



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