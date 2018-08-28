В России отзывают автомобили Volkswagen и Audi

Под сервисную кампанию попали несколько моделей этих двух марок, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Росстандарт информирует об отзыве на российском рынке 19 автомобилей Volkswagen Passat, реализованных в 2018 году, и пять Audi (TT, A3, Q3), проданных c 2015 по 2018 годы.

На автомобилях Пассат выявлен брак защелки подголовника — она недостаточно надежно его фиксирует. Дефект может привести к тому, что в случае аварии подголовник отскочит от спинки кресла, что повысит риск травмы водителя и пассажира.

Владельцев транспортных средств приглашают на сервисы дилеров для устранения этого дефекта. В ходе сервисной кампании заменят левую направляющую подголовника кресел водителя и пассажира переднего сиденья.

Также отзыву подлежат пять автомобилей Audi: моделей A3, Q3, TT, реализованных c 2015 по 2018 годы, с VIN-кодами согласно приложению. В этом случае причиной отзыва стала подушка безопасности переднего пассажира, которая во время срабатывания не до конца заполняется газом из-за дефекта сварного шва на газогенераторе. В результате подушка не полностью выполняет свои защитные функции. Во время отзывной кампании на этих автомобилях заменят модуль подушки безопасности со стороны переднего пассажира.



Дилеры уведомят владельцев автомобилей Фольксваген и Ауди о проведении бесплатных сервисных работ, хотя они могут и сами поинтересоваться, не попадает ли их машина под отзыв, сопоставив ее VIN—код с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

Совсем недавно на российском рынке отзывали Audi A3 из-за проблем с роботизированной коробкой передач.

Новенькие кроссоверы Volkswagen Teramont также недавно попали под отзыв. Причиной стало повреждение замков ремней безопасности.



Коллаж: «За рулем»