Рост автопроизводства будет! Так считают чиновники

В Минпромторге ожидают существенного роста выпуска автомобилей в России. При этом увеличатся и инвестиции в российские предприятия. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Александр Морозов.



Производство автомобилей всех типов в России в 2018 году может составить 1,75 млн штук против 1,53 млн в 2017 году. Об этом в своей презентации, которая состоялась на ММАС, рассказал замглавы Минпромторга Александр Морозов. Вырастут и инвестиции в капитал российского автопрома: с 69 млрд в 2017 году до 81,3 млрд рублей в 2018 году.

Перед автопроизводителями Правительством РФ поставлена задача увеличить локализацию. Но в целом, подчеркнул чиновник, сложившаяся ситуация в автопроме «внушает определенный оптимизм и создает основу для очередного этапа инвестиций».

Со своей стороны дают благоприятный прогноз и автопроизводители. Так, АВТОВАЗ ожидает роста рынка на уровне 1,7–1,8 млн штук, в Renault и Hyundai прогнозируют увеличение продаж на 10%, в Ford Sollers также в пределах 10–15%, а в Mitsubishi настроены еще решительнее и говорят о 15-процентной прибавке, пишет «Коммерсант».

Фото: Виталий Невар/ТАСС

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