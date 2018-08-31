Новая Lada 4x4 будет дешевле конкурентов

Стоимость машины планируется ниже, чем, например, у Renault Duster.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Конечно же, машина будет дороже нынешнего внедорожника Лада 4х4, но дешевле большинства конкурентов. Об этом заявил бывший глава АВТОВАЗа, а ныне вице-президент Groupe Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.

«Согласно ценовой политике Альянса, при схожих спецификациях автомобили Lada должны быть все равно немного дешевле, чем Renault. Поэтому модель, конечно, будет немного дороже, чем нынешняя Lada 4х4. Но менее дорогой, чем нынешний Renault Duster, хотя свойства у них будут схожи», — отметил Мор в интервью изданию Autonews.ru.

Сегодня Lada 4x4 более чем в полтора раза дешевле аналогичных (то есть полноприводных) версий Renault Duster, ее цены начинаются с отметки в 499 900 рублей.

Презентация концепта Lada 4x4 Vision состоялась в минувшую среду на Московском международном автосалоне. По словам представителей завода, серийной такая машина сможет стать лишь через несколько лет.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA 4x4 (16)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Исландцы выиграли Ниву и едут на ней в Россию на ЧМ-2018

Недостатки:

Исландцы выиграли Ниву и едут на ней в Россию на ЧМ-2018

Комментарий:

Исландское СМИ уже сообщило .. сломалась 18. июня в Тамбове http://www.visir.is/g/2018180618844

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