В Москве прошел 16-й Московский фестиваль прессы. По доброй традиции принял в нем участие и Издательский дом «За рулем».

Внутри фирменного шатра «За рулем» работал игровой автомобильный симулятор. На отдельной площадке установили два электрических Renault Twizy, которые пользовались особой популярностью у самых маленьких посетителей.

Всего в фестивале приняли участие свыше 70 издательских домов, включая ведущие газеты и журналы. На шести площадках они провели для посетителей более ста мероприятий, мастер-классов, дискуссий в режиме нон-стоп.

В зоне «Бизнес» посетители смогли узнать много нового об изменении климата, о новациях в правилах дорожного движения, работе журналиста в детективном жанре расследований, а также получить консультацию по самым разным вопросам — профессиональным и жизненным ситуациям от экспертов.

В зоне Digital редакторы сайтов изданий поделились богатым и интересным опытом работы с контентом в интернете и социальных сетях, продемонстрировав наиболее успешные кейсы развития информационных онлайн-проектов и популяризации авторских текстов. Здесь же посетители могли протестировать новейшие технологии, включая очки виртуальной реальности. Спикерами различных сессий выступили профессионалы отрасли.

В зоне «Увлечения» гости могли получить навыки работы в сфере 3D-моделирования, узнать много интересного о тайнах точных наук, познакомиться с одиссеей увлекательных путешествий репортеров, открыть для себя новый вид досуга по различным видам цветоводства и многое другое.

На площадке «Книги» в числе прочего посетители прошли поэтический мастер-класс, а также уроки актерского мастерства.

Все об активном долголетии можно было узнать в зоне «Спорт и здоровье», а эксперты МЧС провели инструктаж по оказанию первой медицинской помощи.

Фото: Андрей Мелешин, pressfest.ru