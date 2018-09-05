Не только ПТС будет электронным: документы по сертификации тоже уйдут на «цифру»

Росстандарт запустил пилотный проект по выдаче Одобрений типа транспортного средства в электронной форме.

Соглашение о запуске проекта было подписано представителями ведомства, руководителем АО «Электронный паспорт», заместителем генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергеем Аникеевым, заместителем руководителя органа по сертификации «Сатр-Фонд» Александром Щепкиным и руководителем российского завода Mazda.

Подразумевается, что АО «Электронный паспорт» обеспечит всю инфраструктуру при переходе на электронный формат Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) и шасси (ОТШ).

По мнению представителей Росстандарта, электронная система минимизирует риски как технических ошибок, так и намеренных нарушений при оформлении документации на автомобильную технику. В перспективе интеграция электронных ОТТС и ПТС поможет создать единую базу по всем транспортным средствам.

На первом этапе будут отработаны механизмы выдачи электронных ОТТС с учетом всех требований к процедуре подтверждения соответствия. Также пилотный проект должен решить вопросы применения электронной подписи, хранения и обмена электронными документами, а также использования электронных документов в существующем правовом поле.

«Перевод ОТТС/ОТШ в электронный вид — еще один значимый шаг в направлении цифровизации автомобильного рынка. Переход на электронный формат позволит сделать процедуры подтверждения соответствия автомобилей более прозрачными и значительно ускорить процесс оформления документации для вывода автомобилей на рынок», — заявил на подписании заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.

Сразу выдачу сертификатов в электронной форме никто не планирует: после первого этапа начнутся работы по интеграции с системой электронных ПТС, а также с другими системами и базами, касающимися автомобильной техники.

В течение следующего года органы по сертификации и автопроизводители смогут подключаться к работе системы электронных ОТТС на добровольной основе. Затем использование системы станет обязательным для всех участников рынка в Российской Федерации, а в последующем — на территории всех стран ЕАЭС.

Недавно были изменены правила ОСАГО в отношении электронных полисов.

В электронные ПТС будет вноситься информация об отзывных кампаниях производителей.

Фото: BMW