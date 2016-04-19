Lada 4х4: почему она подорожала

В Тольятти начали собирать обновленный внедорожник. В основном, изменения коснулись уровня комплектаций автомобиля.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Общая черта всех Lada 4х4 2019 модельного года — новая приборная панель, выполненная в черно-оранжевой цветовой гамме. Других общих обновлений нет: все индивидуальны для каждой комплектации.

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Пятидверная Lada 4х4 теперь выпускается в новой спецверсии Black Edition, стоимость которой составляет 598 900 рублей. Отличает ее, как несложно догадаться по ценнику, максимальный уровень оснащения. Автомобиль имеет кондиционер и зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом. Кроме того, Black Edition получила улучшенную виброизоляцию. Для этого инженеры добавили демпфирующие прокладки на щиток передка, разделяющий салон и моторный отсек, а также на наружные панели дверей, пол и боковины. Цвет кузова в данной версии может быть только черным, окрашенным в оттенок, получивший название «Пантера». Черный выбран и для 16-дюймовых колесных дисков. Кстати, такими же дисками комплектуется и Lada 4х4 в версии «Камуфляж», стоимость которой от 551 900 рублей.

Обновленная версия Lada 4х4 Urban получила двухцветные диски «Гризли», где основным цветом также выбран черный, перемежающийся с серебристым. Купить новую Lada 4х4 Urban можно будет за 566 900 рублей.

В комплектации Luxe внедорожник теперь оснащается боковыми зеркалами заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, а также новыми серебристыми колесными дисками. Стоимость такой Lada 4х4 — от 522 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA 4x4 (18)

LADA 1999 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Великолепная обзорность и малый размер — для езды в городе. Исключительная проходимость, низкий вес и малая ширина — для загородных поездок. Аналогов, по этим качествам практически нет. Исключительная ремонтопригодность. Исключительные возможности для модернизации. Большой дорожный просвет — поле...

Недостатки:

Ломается всё, что теоретически может сломаться. Требует постоянного обслуживания, желательно в сервисе. Ржавеет всё металлическое, как внутри, так и снаружи. Пластиковое всё трескается. На скользкой дороге крайне неустойчива. При торможении, зад всегда стремится с разворотом обогнать передок. Ск...

Комментарий:

Нельзя сравнивать Ниву с Бентли и требовать от неё аналогичных характеристик. Нужно понять, что Нива, это особый класс машины, что-то ближе к "городскому квадроциклу"; её девиз "едем везде" и в городской суете и на трассе и по горам и по болоту, а потом отряхнется и опять блес...

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