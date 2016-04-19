Lada 4х4: почему она подорожала

Общая черта всех Lada 4х4 2019 модельного года — новая приборная панель, выполненная в черно-оранжевой цветовой гамме. Других общих обновлений нет: все индивидуальны для каждой комплектации.
Пятидверная Lada 4х4 теперь выпускается в новой спецверсии Black Edition, стоимость которой составляет 598 900 рублей. Отличает ее, как несложно догадаться по ценнику, максимальный уровень оснащения. Автомобиль имеет кондиционер и зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом. Кроме того, Black Edition получила улучшенную виброизоляцию. Для этого инженеры добавили демпфирующие прокладки на щиток передка, разделяющий салон и моторный отсек, а также на наружные панели дверей, пол и боковины. Цвет кузова в данной версии может быть только черным, окрашенным в оттенок, получивший название «Пантера». Черный выбран и для 16-дюймовых колесных дисков. Кстати, такими же дисками комплектуется и Lada 4х4 в версии «Камуфляж», стоимость которой от 551 900 рублей.
Обновленная версия Lada 4х4 Urban получила двухцветные диски «Гризли», где основным цветом также выбран черный, перемежающийся с серебристым. Купить новую Lada 4х4 Urban можно будет за 566 900 рублей.
В комплектации Luxe внедорожник теперь оснащается боковыми зеркалами заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, а также новыми серебристыми колесными дисками. Стоимость такой Lada 4х4 — от 522 900 рублей.
- Новая Lada 4x4 будет дешевле конкурентов.
- Лада 4х4 — 5 плюсов и один минус.
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