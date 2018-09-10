Ford представил новый бюджетный седан, дешевле Фокуса

Ford Aspire создан на базе модели Figo (хэтчбек малого класса для индийского рынка) и отличается коротким задним свесом и скромным багажником. Инженеры сделали седан короче и легче, благодаря чему ресурс автомобиля, по сравнению с прототипом, должен увеличиться.
Кинетический дизайн Ford Aspire во многом повторяет внешность других моделей Ford. Это особая штамповка капота, сложный контур фар и большой трапециевидный воздухозаборник.
На выбор покупателя обновленный Aspire оснастят либо 1,2-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 96 л.с. (120 Нм), либо 100-сильным турбодизелем 1,5 л (215 Нм). Работать агрегаты будут в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-скоростной автоматической коробкой передач.
В базовой комплектации модель может похвастать лишь одной подушкой безопасности и кондиционером, в то время как в топовом исполнении седан получит такие функции, как информационно-развлекательный комплекс SYNC3 с тачскрином диагональю 6,5 дюйма, системы ABS и EBD (антиблокировочная система тормозов с распределением тормозных усилий по колесам), задний парктроник, система пуска двигателя с кнопки и дополнительная подушка безопасности переднего пассажира.
Стоимость Ford Aspire на рынке Индии, как сообщает Indianautosblog.com, заявлена на уровне от 572 280 рупий, что в переводе на рубли составляет 550 000.
Будет ли Ford Aspire продаваться в России, пока неизвестно. В руководстве компании лишь заявляют, что модель нацелена на рынки развивающихся стран.
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Фото: Ford
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