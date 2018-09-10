Ford представил новый бюджетный седан, дешевле Фокуса

Компания Ford обновила седан Aspire, который появится в продаже через месяц. Бюджетная модель сперва поступит на рынок Индии. Затем, возможно, ее продажи начнутся в других странах.

Ford Aspire создан на базе модели Figo (хэтчбек малого класса для индийского рынка) и отличается коротким задним свесом и скромным багажником. Инженеры сделали седан короче и легче, благодаря чему ресурс автомобиля, по сравнению с прототипом, должен увеличиться.

Новый бюджетный седан Ford Aspire

Кинетический дизайн Ford Aspire во многом повторяет внешность других моделей Ford. Это особая штамповка капота, сложный контур фар и большой трапециевидный воздухозаборник.

На выбор покупателя обновленный Aspire оснастят либо 1,2-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 96 л.с. (120 Нм), либо 100-сильным турбодизелем 1,5 л (215 Нм). Работать агрегаты будут в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-скоростной автоматической коробкой передач.

Ford Aspire отличается скромным багажником

В базовой комплектации модель может похвастать лишь одной подушкой безопасности и кондиционером, в то время как в топовом исполнении седан получит такие функции, как информационно-развлекательный комплекс SYNC3 с тачскрином диагональю 6,5 дюйма, системы ABS и EBD (антиблокировочная система тормозов с распределением тормозных усилий по колесам), задний парктроник, система пуска двигателя с кнопки и дополнительная подушка безопасности переднего пассажира.

В салоне Ford Aspire ставка сделана на функциональность

Стоимость Ford Aspire на рынке Индии, как сообщает Indianautosblog.com, заявлена на уровне от 572 280 рупий, что в переводе на рубли составляет 550 000.

Для своих размеров Ford Aspire кажется вполне просторным

Будет ли Ford Aspire продаваться в России, пока неизвестно. В руководстве компании лишь заявляют, что модель нацелена на рынки развивающихся стран.

На платформе Форда Фокуса создадут брутальный внедорожник.

Ford представил новый бюджетный кроссовер Territory.

Фото: Ford