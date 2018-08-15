На платформе Форда Фокуса создадут брутальный внедорожник

Стали известны некоторые подробности об одной из самых ожидаемых новинок компании Ford — компактном внедорожнике, который дебютирует в 2020 году.

О внешности нового компактного внедорожника можно судить пока только по затененному официальному тизеру.

В марте этого года «За рулем» рассказывал о том, что Ford представит в 2020 году два новых внедорожника — возрожденный рамный среднеразмерный Bronco и более компактный, который пока даже не имеет названия. Обе модели будут выполнены в стилистике Bronco из 60-х, но младший — менее радикальный и более доступный.

По слухам, младшему внедорожнику могут дать имя Maverick или Timberland и в модельном ряду он займет место на ступеньку выше Куги. При этом платформа у него и у Куги будет единой, модульной, от нового Фокуса — об этом на прошлой неделе на конференции в Нью-Йорке сообщил вице-президент Форда Хау Тай-Танг.

Новый Bronco и его младший брат будут выполнены в стилистике одноименного внедорожника из середины 60-х (на фотографии).

Вопрос в том, насколько автомобиль, созданный на легковой платформе, можно будет считать внедорожником. В принципе, марка Jeep доказала, что такое вполне возможно, и оффроудные новинки Форда станут конкурировать как раз таки в первую очередь с Джипами.

Для России обе грядущие фордовские новинки очень интересны. Не исключено, что младший вообще будет локализован и как следствие цены на него окажутся не заоблачными.

На прошлой неделе Ford представил в Китае бюджетный среднеразмерный кроссовер Territory.

В мае Ford начал выпускать в России обновленный субкомпактный кроссовер EcoSport.

Фото: Ford