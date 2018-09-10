Появилось первое фото серийного внедорожника Aurus Komendant

Серийный вариант внедорожника Aurus Komendant можно увидеть на снимке, опубликованном на официальной странице Aurus в социальной сети ВКонтакте. На фото представлен весь модельный ряд автомобилей Aurus, кроме лимузина.

Модельный ряд Aurus

Представлены три модели (слева направо), построенные на Единой модульной платформе (ЕМП): седан Senat, внедорожник Komendant и микроавтобус Arsenal. Разработкой ЕМП занимался НАМИ и специалисты группы Sollers. Всего на создание проекта было потрачено более 12,4 млрд рублей. Все автомобили, созданные на базе Единой модульной платформы, оснащаются бензиновым двигателем V8 объемом 4,4 л, работающим в паре с электромотором. Суммарная мощность силовой установки составляет 598 л.с. Также все модели марки агрегатируются 9-ступенчатой автоматической коробкой KATE российской разработки, системой полного привода и двухконтурной тормозной системой.

Единая модульная платформа Aurus

Внешность внедорожника заметно отличается от той, что мы видели на предыдущих фотографиях. Дизайн Коменданта полностью унифицирован с лимузином. Его отличают огромная решетка радиатора с местом для номерного знака внизу, два широких воздухозаборника по бокам и узкие фары с встроенными полосками светодиодов дневных ходовых огней. Над дверью багажника красуется небольшой спойлер. Также хорошо различим дизайн моногоспицевых колесных дисков и хромированная окантовка боковой линии окон.

Можно сделать предположение, что Aurus Komendant во многом будет копировать седан Aurus Senat, о котором «За рулем.РФ» снял ролик на недавнем Московском автосалоне.

Ранее «За рулем.РФ» сообщал о том, что помимо Коменданта в гамме Аурусов появится и компактный кроссовер.

Мантуров заявил, что мотоцикл президентского «Кортежа» будет полностью электрическим.

Фото: Aurus, «За рулем.РФ»